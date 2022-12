Ścieżki nordic walking w woj. mazowieckim. Gdzie warto iść w weekend 24 - 25 grudniaTOP 3 trasy

Trasy nordic walking w woj. mazowieckim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. mazowieckim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, dzięki której każdy ma możliwość śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo proponujemy Wam 3 malownicze ścieżki nordic walking w woj. mazowieckim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Opoczno

Początek trasy: Przysucha

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,66 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podejść: 46 m

Suma zejść: 46 m

Max_c74 poleca tę trasę

Wycieczka piesza do zamku Opoczno.

Współczesna bryła zameczku niewiele ma już wspólnego ze średniowieczną królewską warownią - oprócz nazwy ze starego założenia zachowała się część piwnic i być może trzy sklepione komnaty. Jej pozbawiona zabytkowego charakteru forma stanowi dziś rażący przykład, do czego może doprowadzić rekonstrukcja oparta nie na rzetelnej analizie historycznej, lecz jedynie na wyobraźni i własnym widzimisie architekta. W gmachu mieści się siedziba Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Muzeum Regionalne z ekspozycją historyczno-etnograficzną poświęconą Ziemi Opoczyńskiej, przedstawiającą m.in.: dawne stroje regionalne, rekonstrukcję wiejskiej chaty, ludową rzeźbę oraz malarstwo, a także przedmioty i dokumenty dotyczące początków miasta i jego rozwoju.

Zamek mimo umownej atrakcyjności warto odwiedzić będąc w okolicy, aby mieć swój pogląd co do tej budowli.

Nawiguj