Ścieżki rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie w weekend 11 - 12 marca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Wyjazd z Powsina, Świątynia Opaczności Bożej, a w niej Panteon Wielkich Polaków. Przejazd mostem Siekierkowskim, a dalej trasą rowerową nad Wisłą do mostu Gdańskiego, kanał Żerański-wzdłuż kanału dojedziemy do Nieporętu nad Zalew Zegrzyński. Powrót do Powsina.

Początek trasy: Zielonka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 61,77 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 304 m

Suma zjazdów: 306 m

Trasę dla rowerzystów poleca Maciejkicior87

Start w Markach, skąd drogą 632 dojeżdżam do Legionowa. Droga ta jest bez pobocza, ale jadąc na tygodniu w godzinach przedpołudniowych minęło mnie parę samochodów. Przez Legionowo aż do Pałacu w Jabłonnie, wzdłuż dość ruchliwej drogi 61, prowadzi ścieżka rowerowa. Mijając Zespół Pałacowy wjeżdża się na wał Wisły. Początkowo- około 1 km., jedzie się gruntową ścieżką. Za tym odcinkiem, aż do mostu Grota- Roweckiego, ścieżka wyłożona jest kostką, bądź wylany jest asfalt. Za mostem Grota do Mostu Łazienkowskiego, prowadzi szlak słoneczny- utwardzona ścieżka gruntowa. A Od Mostu Łazienkowskiego do skrzyżowania z ulicą Trakt Lubelski jedzie się ścieżką rowerową z kostki. Niestety kończy się ona na tym skrzyżowaniu. I do Józefowa trzeba dojechać dość ruchliwymi głównymi ulicami. Koniec na stacji PKP w Józefowie.

