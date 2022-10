Ścieżki rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie w weekend 8 - 9 październikaPomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. mazowieckim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. mazowieckim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. mazowieckim warto wybrać w weekend.

Rowerem po woj. mazowieckim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Młociny, nad Wisłę, lasy Chotomowskie, wokół Legionowa, powrót nad kanałkiem Początek trasy: Łomianki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 56,75 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 1 516 m

Suma zjazdów: 1 510 m Daniel.pakulski poleca tę trasę rowerzystom Młociny, nad Wisłę, lasy Chotomowskie, wokół Legionowa, powrót nad kanałkiem. Bardzo przyjemna trasa, można zrobić wiele wariantów, na przykład wydłużyć i pojechać w stronę zapory w Dębe, później Nieporęt i wrócić podobnie, albo można nad Wisłą aż do Nowego Dworu i powrót przez Puszczę Kampinoską.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Otwock Wielki i Czersk do Warki Początek trasy: Zielonka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 112,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 452 m

Suma zjazdów: 423 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Maciejkicior87 Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Korona Warszawy: Kopiec PW, Kopa Cwila, Kazurka, Szczęśliwice, Moczydło, Starówka Początek trasy: Piastów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,18 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 733 m

Suma zjazdów: 751 m Rowerzystom trasę poleca Adr77

Trasę rozpoczynamy na skrzyżowaniu Spacerowej i Bewederskiej. Kierujemy się ul. Gagarina do ul. Czerniakowskiej, którą przecinamy.

Jedziemy na wprost mijając Kopiec Powstania Warszawskiego po lewej stronie, następnie skręcamy w lewo ul. Grupy AK "Północ" i znów w lewo w Bartycką. Okrążamy tym samym cały kopiec.

Podjazd na Kopiec rozpoczynamy z parkingu vis a vis głównego wejścia na teren centrum handlowo-wystawowego "Bartycka".

Po dojechaniu do schodów prowadzących na szczyt zjeżdżamy z chodnika i podjeżdżamy dosyć wymagającą ścieżką wokół góry.

Z Kopca Powstania Warszawskiego (121 m.n.p.m.) zwanego także Górką na Bartyckiej lub Śmieciarą rozpościera się widok na całą Warszawę. Zjazd z Kopca proponuję ścieżką z lewej strony schodów. Po zjechaniu na ul. Bartycką kierujemy się do Czerniakowskiej, wzdłuż której podążamy ścieżką rowerową aż do Witosa, gdzie skręcamy w prawo i jedziemy prosto do Sikorskiego, później Doliną Służewiecką.

Podjazd na Kopę Cwila (118 m.n.p.m) rozpoczynamy chodnikiem. Na sam szczyt dostajemy się utwardzoną ścieżką. Zjazd chodnikiem wokół górki.

Kierujemy się teraz do al. KEN, wzdłuż której ścieżką rowerową podążamy aż do Belgradzkiej. Skręcamy w nią w prawo i jedziemy do końca. Później drogą gruntową, mijając kościół po prawej stronie, docieramy do podnóży kolejnej góry.

Podjazd na Wzgórze Trzech Szczytów (134 m.n.p.m.) zwane inaczej Kazurką, bądź Kazoorą rozpoczynamy od najniższego szczytu zostawiając po lewej największy w Warszawie dirt park. Potem kierujemy się na średni, by ostatecznie zdobyć najwyższy z trzech szczytów. Z samej góry mamy widok na cały Ursynów i Las Kabacki. Zjazd można zaliczyć bocznymi ścieżkami, bądź dla bardziej wprawnych riderów, trasą 4-crossową.

Do kolejnej góry mamy ok. 11 km. Jedziemy do niej Pileckiego, Puławską, Rzymowskiego, Wołoską, Racławicką i Korotyńskiego.

Górka Szczęśliwicka (152 m.n.p.m) jest najwyższym szczytem Warszawy. Niestety na sam szczyt rowerem się nie dostaniemy. Najwyżej można wjechać na mniej więcej 134 m. Powyżej teren jest ogrodzony i dostępny tylko komercyjnie.

Po krótkim odpoczynku udajemy się w kierunku ul. Szczęśliwickiej, skręcamy następnie w lewo w Bitwy Warszawskiej 1920 r., która następnie przechodzi w aleję Prymasa Tysiąclecia.

Po dojechaniu do Górczewskiej skręcamy w lewo, mijamy stadion Olimpii i wjeżdżamy do Parku Moczydło. Przez park jedziemy aż do ul. Czorsztyńskiej i tam rozpoczynamy długi bardzo wymagający podjazd. Ostatni fragment do podjechania tylko przez najwytrwalszych.

W ten oto sposób docieramy na kolejny szczyt - Kopiec Moczydłowski (131 m.n.p.m). Zjazd na wschodnią stronę górki do al. Prymasa Tysiąclecia. Teraz jedziemy al. Prymasa, Obozową, Wawrzyszewską, Ostroroga, Tatarską, Powązkowską, Słonimskiego, przez Park Kusocińskiego i Traugutta, zjeżdżamy ul. Sanguszki, by ostatecznie podjechać na ostatnie wzniesienie na trasie - Skarpę Wiślaną (ok. 121 m.n.p.m.). Stąd piękny widok na praską stronę Warszawy, Wisłę i Park Fontann.

Ostatni fragment trasy to już droga powrotna: Kościelna, Freta, Piwna, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie. Na koniec najdłuższy zjazd na całej trasie ul. Belwederską.

🚲 Trasa rowerowa: Do Skansenu w Kuligowie Początek trasy: Łomianki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 93,36 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 268 m

Suma zjazdów: 301 m Rowerzystom trasę poleca Fotoimpresje

W Niedzielę korzystając z poprawy pogody wybraliśmy się do Skansenu w Kuligowie. Trasa dość łatwa nad Kanałkiem Żerańskim, potem do samego Kuligowa lokalnym asfaltem. Wracając wybraliśmy trochę inny wariant trasy żeby nie wracać cały czas dokładnie tą samą drogą mijając po drodze kilka miejsc pamięci. W terenie leśnym po ostatnich deszczach chwilami bardzo błotnisto, jednak dało się przejechać. Trochę nie potrzebnie wracaliśmy na kładkę w Nieporęcie, można skrócić drogę jadąc prosto na most. Wycieczkę zakończyliśmy przy przystanku tramwajowym gdyż z powodu remontu i zamknięciu dla pieszych i rowerów mostu Grota nie chciało nam się już nadkładać dodatkowych około piętnastu km przez miasto.

🚲 Trasa rowerowa: Do Czerska Początek trasy: Piastów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 261 m

Suma zjazdów: 214 m Rowerzystom trasę poleca Fotoimpresje

Właściwie to był klasyk, najpopularniejsza trasa Rowerowa do Czerska. Przez Konstancin i Obory, my ja troszkę zmodyfikowaliśmy skręcając w Cieciszewie w lewo żeby odwiedzić cmentarz wojskowy z I wojny światowej, i wracając pojechaliśmy na cywilny cmentarz odwiedzić kwaterę Żołnierzy poległych w 1939 roku. Do samego Czerska już bez szaleństwa. Wracając niemal ta samą trasą znów w Cieciszewie skręciliśmy w prawo dla urozmaicenia trasy co dało ten fajny efekt ze mogliśmy zobaczyć samolocik na prywatnym lądowisku. Później jeszcze tylko krótki postój na przejeździe kolejowym i już bez problemów dotarliśmy na Kabaty. Powrót na Żoliborz jak i dojazd rano na Kabaty metrem.

Bez dojazdów z domu do metra trasa miała 66 kilometrów.

Czas startu 09:40

Czas zakończenia 17:40

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Tędy i owędy do Swędowa Początek trasy: Żelechów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 069 m

Suma zjazdów: 1 038 m Gordi2008 poleca tę trasę rowerzystom

Trasa do Swędowa bardzo przyjemna i dosyć łatwa .

🚲 Trasa rowerowa: Polska NE Początek trasy: Łomianki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 733,73 km

Czas trwania wyprawy: 152 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 1 986 m

Suma zjazdów: 1 898 m Maciejkicior87 poleca tę trasę Trasa głównie poprowadzona jest drogami szutrowymi. Od Serocka, wzdłuż wałów Narwi, po gruntowych i dobrze utwardzonych drogach, docieram do Pułtuska. Następnie, przez Ostrołękę do Łomży. Tam zwiedzam fort I Twierdzy Łomża. Po ochłodzeniu się w podziemiach fortowych, kieruję się w stronę Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od miejscowości Czantoria, poruszam się międzynarodowym szlakiem Europy Wschodniej- Euro Velo 11(R11). Zwanym" Bestią Wschodu". Za Kanałem Augustowskim, szlak ten łączy się ze szlakiem Green Velo, którym docieram do Augustowa. Zawracam i kieruje się w stronę jeziora Rajgrodzkiego. Kolejnymi jeziorami, mijanymi na trasie są:

Krzywe, Stackie, Selmęt Wielki, Regielskie, Ełckie, Szarek,

Karbowskie, Zdedy, Roś( Pisz). Przez Pisz i Puszczę Piską nad

jezioro Brzozolasek,, Wiartel, Linówko, Nidzkie( Karwica), Mokre,

Uplik, Kierwik, Spychowskie, Świętajno, Piasutno, Sasek Wielki,

Gromskie, Leleskie, Kalwa(Pasym), Kośno, Łańskie, Ustrych,

Dłużek, Pluszne.

Za Olsztynkiem, kieruję się w stronę pól Grunwaldu. A następnie, pod zamek w Nidzicy. Moja wiosenna przygoda, kończy się w Działdowie. Skąd "Pociągiem Słonecznym" wracam do Warszawy

🚲 Trasa rowerowa: Lasami Puszczy Stromeckiej i Kozienieckiej Początek trasy: Żelechów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,55 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 275 m

Suma zjazdów: 229 m Trasę dla rowerzystów poleca Kilometr

Dla miłośników Puszczy Stromeckiej i Kozienickiej proponujemy kolejną, drugą trasę lasami tych leśnych kompleksów. Pokonanie jej wymaga znacznego wysiłku i proponujemy ją dla osób przygotowanych kondycyjnie. Znaczna jej część prowadzi piaszczystymi odcinkach i w niektórych miejscach zmuszeni będziemy prowadzić rowery. Proponujemy zatem szersze opony. Tereny te są bardzo ładne krajobrazowo. Las, obcowanie z jego ekosystemem sprawia wiele radości.

Na trasie wycieczki odwiedzimy Studzianki Pancerne, w okolicach których w sierpniu 1944r doszło do bitwy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i radzieckiej 8 Armii 1 Frontu Białoruskiego z dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi w tym ze słynną Dywizją Pancerno Spadochronowa "Herman Göering" i niemiecką Dywizją Grenadierów. Przejeżdżać będziemy przez ładnie położoną od strony rzeki Radomki wioskę Chodków i dalej jechać będziemy szlakiem bojowym 31. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich staczającym walki z Niemcami we wrześniu 1939r. W końcowym etapie trasy przez Kozienicki Park Krajobrazowy powrócimy na szlak czerwony i jechać będziemy wzdłuż historycznego traktu - "Gościńcem Królewskim". Mijać będziemy rezerwaty: "Zagożdżon", " Ponty" i "Ciszek".

🚲 Trasa rowerowa: Z czerwonego szlaku do Rezerwatu Modrzewina Początek trasy: Żelechów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 567 m

Suma zjazdów: 567 m Trasę dla rowerzystów poleca Nasiol23 Grojec-Głuchów asfalt, potem trasa prowadzi w większości przez polne i leśne drogi, aż do Rezerwatu Modrzewina, powrót to Grójca z Modrzewiny to nieustanna droga góra-dół. Na trasie dużo urokliwych miejsc.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 (wersja dla Wesołej i Sulejówka) Początek trasy: Zielonka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 48 m

Suma zjazdów: 49 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca D.muraszko

Z Sulejówka (dojazd indywidualny i na mapie tego nie oznaczamy) dojeżdżamy do Wesołej.

Z Wesołej

ul. 1 Praskiego Pułku, Gościniec, Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie). Potem pojedźmy prosto i w prawo ulicami: Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wolęcińską - potem w

prawo w Trakt Napoleoński, Pożaryskiego, Kajki, Kościuszkowców,

Las Sobieskiego do Zielonej; Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku. Meta - teren OSP w Wesołej Trasa przejazdu to ok. 24 km. 9.30 Zbiórka, zapisy - parking przy Bibliotece w Rembertowie, ul. Gawędziarzy 8

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.00 Start

Trasa: ul. Gawędziarzy – Konwisarska - Republikańska - przeprawa przez tunel dla pieszych - Bellony do Działyńczyków - las do ulicy Długiej w Wesołej – Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku 31 - Biblioteka (przerwa ok. 15 min.)

10.45 Wyjazd z Wesołej spod Biblioteki

1 Praskiego Pułku – przejazd przez Trakt Brzeski - Gościniec - Fabryczna - do Dakowa

(Barek na Dakowie)

Przerwa – ok. 15-30 min. 12.00

Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wołęcińską - Trakt Napoleoński - Pożaryskiego - Kajki – Kościuszkowców - Mazowiecki Park Krajobrazowy - Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku 13.30-14.00 Meta - Biblioteka i OSP Wesoła – ul. 1 Praskiego Pułku 31

Piknik z ogniskiem i grillem, bookcrossing - wymienialnia książek, zajęcia dla dzieci, pamiątkowe zdjęcie 15.30-16.00 Zakończenie imprezy.

