Smog w woj. mazowieckim: 7.01.2023. Jakie jest stężenie PM2.5 i PM10?

Zanieczyszczenie powietrza doskwiera nam cały rok. Największym problemem w walce o świeże powietrze są w dalszym ciągu stare piece na paliwo stałe. Kolejnym powodem, który sprawia, że z zanieczyszczeniami powietrza walczymy cały rok jest wciąż rosnąca liczba samochodów oraz zbyt częste ich eksploatowanie.

Warto na bieżąco śledzić poziom smogu w swojej okolicy, aby przygotować się do ochrony przed zanieczyszczeniami.

Czy dzisiaj jest smog w woj. mazowieckim?

Choć normy są przekroczone, to powietrze jest jeszcze dobre. 🤨

Wybierz się z psem do parku lub do lasu, możecie cieszyć się zabawą na dworze.

Sprawdzałam dzisiaj, czy jest smog w woj. mazowieckim. Było to o godz. 16:25. Zobacz, jakie są uśrednione wskaźniki stężenia zanieczyszczeń powietrza w woj. mazowieckim 7.01.2023: