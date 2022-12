Sposoby na kaca. Jak pozbyć się kaca po sylwestrze? Najlepszy sposób na zatrucie alkoholowe? Przeczekać, aż alkohol z nas „wyparuje”

Zmęczenie, odwodnienie, bóle głowy, mięśni, zawroty głowy, nudności, ogólne rozedrganie i szybsze bicie serca. Takich objawów - przynajmniej częściowo - doświadcza trzy czwarte z nas po wypiciu dużej ilości alkoholu. Kacem zajmuje się najnowsza publikacja zamieszczona w czasopiśmie „Addiction”.

Takie mizerne samopoczucie towarzyszy nam średnio przez sześć i pół godziny. Przy czym jedna na osiem osób przyznaje, że jej ostatni kac trwał pół dnia. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Cancer Research UK.

Co naprawdę sprawia, że po (prze)piciu czujemy się aż tak źle? I - ważniejsze - co możemy zrobić, aby zmniejszyć nasze „cierpienia”. Odpowiedź badaczy nie brzmi tak optymistycznie, jakbyśmy chcieli.

Producenci suplementów i toników wzmacniających pragną, byśmy wierzyli, że nic nas przed kacem nie uratuje. - Dzieje się tak dlatego, bo wciąż nie jesteśmy do końca pewni, co powoduje kaca - mówi zajmujący się badaniem wpływu alkoholu na nasze zdrowie pracownik naukowy University of the West of England w Bristolu, Sean Johnson. Jest on również członkiem Alcohol Hangover Research Group (AHRG).