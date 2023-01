Super Szansa - wyniki losowania z 17.01 z godz. 14:00. Czy tym razem padną Twoje liczby?

Czy dzisiejsze (17.01.2023) losowanie Super Szansy przyniesie ci szczęście? Już za kilka chwil poznamy liczby wylosowane o godz. 14:$M). Weź swój kupon do ręki i porównaj go z liczbami, które dzisiaj zostaną wylosowane w Super Szansie. Jeśli nie powiodło ci się podczas poprzedniego losowania (17.01.2023), nic straconego. Już niebawem poznasz wyniki drugiego dzisiejszego losowania Super Szansy. Odśwież tę stronę, aby przekonać się, czy oficjalne wyniki są już dostępne.

Super Szansa to gra losowa prowadzona przez Totalizator Sportowy, towarzysząca pozostałym grom, z wyjątkiem Keno. Super Szansa to siedmiocyfrowy numer z zakresu od 0000000 do 9999999.