Szkoła bez telefonów? Rada Dzieci i Młodzieży przy MEiN: trzeba wprowadzić całkowity zakaz używania telefonów w szkole

Te kraje zakazały telefonów w szkole. Co mówią polskie przepisy?

Halo? Tu szkoła! Szkolny kłopot ze smartfonami

Temat przynoszenia smartfonów i innego sprzętu elektronicznego do szkoły budzi sporo kontrowersji i jednocześnie wątpliwości. Młodzi ludzie niechętnie rozstaja się z „komórką”, która często zastępuje im bezpośrednie interakcje z rówieśnikami. Nauczyciele narzekają na rozproszenie i brak koncentracji dzieci, które co chwilę zerkają na ekrany telefonów. Zauważają też, że o ile podczas lekcji uczniowie spoglądają na wyświetlacze smartfonów ukradkiem, to podczas przerw „toną” w alternatywnej rzeczywistości. W ten sposób nie budują relacji społecznych. Nierzadko przez komunikatory rozmawiają ze sobą dzieci, które stoją zaledwie kilka kroków od siebie.

Czy zatem szkoły powinny ograniczyć możliwość korzystania ze smartfonów? Przeciwnicy podnoszą kwestie prawa do prywatności, prywatnej własności. Wskazują, że dzieci mają prawo do kontaktu z bliskimi. Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem wydaje się więc być nieużywanie urządzeń podczas lekcji – wyłączenie ich lub wyciszenie. Jeśli schowanie telefonu w plecaku mimo wszystko powoduje, że uczeń łamie ustalone zasady – dobrym rozwiązaniem wydaje się być odkładanie telefonów na czas lekcji do specjalnego pudełka przy biurku nauczyciela.