Szwedzki Djurgardens na drodze Lecha. Paweł Wojtala specjalnie dla nas: Rywal w zasięgu "Kolejorza!"

W 1/8 finału Ligi Konferencji Lech Poznań zmierzy się z Djurgardens IF. Jak przyjął pan losowanie i jakie szanse daje "Kolejorzowi" na awans do ćwierćfinału rozgrywek?

Na pewno rywal ze Szwecji jest w zasięgu Lecha, choć Djurgardens, to bardzo groźna drużyna. W ubiegłym roku reprezentacja Polski walczyła ze Szwecją w barażu o awans na mistrzostwa świata i wiemy jakie są atuty szwedzkiej piłki, to przede wszystkim bardzo dobra gra w defensywie. Lech nie będzie faworytem dwumeczu. Polskie drużyny grają rzadko na tym etapie w europejskich pucharach. Fantastycznie, że Lech potrafił przełamać tą naszą pucharową niemoc i wciąż mamy swojego reprezentanta w Europie. Lech nie stoi na straconej pozycji, ale będzie musiał znaleźć sposób na przeciwnika. Mimo, że awansował dalej, wciąż ma jeszcze spore rezerwy. Kilku zawodników nie jest w swojej optymalnej formie, nie prezentują się tak jak jesienią, czy w poprzednim sezonie. Na pewno jest potencjał, aby grać jeszcze lepiej i się rozwinąć. Wierzę, że jest to możliwe.

Eliminując norweskie Bodo/Glimt, Lech Poznań dokonał czegoś, co nie udawało się żadnej polskiej drużynie od 32 lat, przebrnął przez pierwszą rundę europejskich rozgrywek na wiosnę. Rozpiera pana duma z postawy piłkarzy swojego byłego klubu?

Mecz był trudny dla obydwu drużyn i emocjonujący. Piłkarze zagrali z wielkim zaangażowaniem, nie brakowało walki o każdy metr boiska. Trzeba też podkreślić fantastyczne zachowanie poznańskiej publiczności, która wypełniła stadion do ostatniego miejsca. Przy Bułgarskiej było wszystko, co chcielibyśmy oglądać. To wielki sukces Lecha. Po wielu latach znów będziemy mieć wielką przyjemność, aby zobaczyć polską drużynę w kolejnej rundzie europejskich pucharów na wiosnę.

W dwóch spotkaniach z Bodo/Glimt Lech nie stracił ani jednej bramki. Skuteczna gra w obronie była kluczem do wyeliminowania pogromców m.in Celtiku Glasgow, AZ Alkmaar, czy AS Romy?

Lech potrafił się skutecznie bronić, ale nie zabrakło mu też szczęścia. W drugiej połowie goście mieli znakomitą sytuację do strzelenia gola, ale mając sytuację sam na sam nie potrafili jej wykorzystać. Momentami Norwegowie przeważali, bardzo przyjemnie oglądało się ich grę, ale to wynik decyduje o awansie, a "Kolejorz" był w czwartek skuteczniejszy. Zespół z Poznania miał też pomysł na to spotkanie, postawił na dobrą grę w obronie, potrafił też grać pressingiem, wychodził bardzo wysoko z własnej obrony.

W tym sezonie, Lech Poznań bardzo dobrze radzi sobie w europejskich pucharach, zdecydowanie gorzej prezentuje się w Ekstraklasie. Dzięki awansowi do 1/8 finału Ligi Konferencji można pokusić się o stwierdzenie, że praca trenera Johna van den Broma broni się?

Z oceną trenera wstrzymajmy się do końca sezonu. Zobaczymy na jakim miejscu Lech zakończy rozgrywki w Ekstraklasie, jego celem jest ponowny awans do europejskich pucharów. Dziś cieszymy się z jego awansu do 1/8 finału i patrząc pod tym kątem, decyzja o zatrudnieniu Holendra była dobra. Ale sezon nie składa się tylko z rywalizacji w Europie. Jest też polska liga i Puchar Polski, a przypomnę, że z tymi rozgrywkami Lech już się pożegnał.

