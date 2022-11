Tak się zmieniała Aneta Kręglicka. Polka została Miss World 22 listopada 1989 r.

Zanim Aneta Kręglicka zdobyła tytuł Miss World, wcześniej została uznana Miss Polonia w lipcu 1989 roku. Dwa miesiące później pojechała na konkurs Miss International do stolicy Japonii, Tokio. Tam również odniosła duży sukces, otrzymując tytuł Pierwszej Wicemiss International.

Aneta Kręglicka zdobyła tytuł Miss World

Zwycięstwo w konkursie Miss World odniosła 22 listopada 1989 roku. Jak sama przyznała w wywiadzie z „Dziennikiem Zachodnim” z 2019 roku, nie śledziła konkursów piękności, a do udziału ostatecznie przekonał ją jej ojciec, po tym, jak namawiały ją do tego koleżanki z zespołu tanecznego, do którego należała na studiach.