Tłum obrażał żonę Biebera na jego koncercie. Pokłosie konfliktu pomiędzy Seleną Gomez a Hailey Bieber

Justin Bieber poślubił modelkę Hailey w 2018 roku, po niespodziewanie szybkich zaręczynach. Para znała się jednak już dużo wcześniej. W 2011 roku, 14-letnia wówczas Hailey i jej ojciec, aktor Stephen Baldwin, spotkali się z 16-letnim Justinem Bieberem w Nowym Jorku podczas oficjalnej premiery filmu biograficznego o Bieberze "Never Say Never".

Chociaż piosenkarz był w oficjalnym związku z Seleną Gomez do 2017 roku, to już w 2015 otwarcie przyznał, że jest zakochany w jej przyjaciółce - Hailey. Modelka pojawiła się wówczas publicznie w towarzystwie innego kanadyjskiego wokalisty - Shawna Mendesa.