To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 12.10.2022 grzeje na Facebooku?

Widzieliście już nasze wystawy w Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. i Muzeum Lubuskie Im. J. Dekerta Oddział Spichlerz z okazji 75-lecia Klubu❓ Jeśli nie to zapraszamy❗️😊 Poniżej porcja zdjęć z otwarcia wystawy w Spichlerzu 😊 Wystawa w Spichlerzu dostępna od środy do niedzieli od godz. 10:00 do 18:00. Cena biletu 15zł. W piątki wstęp bezpłatny.🙂