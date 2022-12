To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 15.12.2022 grzeje na Facebooku?

🔜 Już w piątek 16 grudnia będziemy czekać na Was w Carrefour na terenie Galeria Grudziądzka!🎄 Od godziny 10:00 do 18:00 dostępne będzie tam stoisko z gadżetami GKM Grudziądz S.A., które będzie można zakupić przed Świętami Bożego Narodzenia!💥 Specjalnie dla dzieci od 13:30 do 15:30 pojawi się ŻÓŁTO-NIEBIESKI MIKOŁAJ Norbert Krakowiak wraz ze swoimi pomocnikami - juniorami naszej drużyny oraz "Śnieżynkami" z grupy Podprowadzające GKM Grudziądz!🎅 Nie zabraknie upominków dla najmłodszych oraz konkursów z nagrodami!🎁 Serdecznie zapraszamy‼️