To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 16.10.2022 grzeje na Facebooku?

Bartosz Smektała robi wszystko, co w jego mocy, aby nie kończyć jeszcze sezonu :) Nasz zawodnik w sobotni wieczór wystartował w niemieckim Dohren w 3. rundzie German Speedway Masters 🏆 Podróż do Niemiec okazała się dla Smektały bardzo szczęśliwa. Z 16 punktami na koncie odniósł on bowiem zwycięstwo w całych zawodach. Gratulacje! :) _ #ZuzlowaCzestochowa