To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 20.03.2023 grzeje na Facebooku?

➡️ Kierunek Niemcy 🇩🇪 Poszerzamy naszą współpracę w Niemczech. Stal Gorzów podpisała umowę z promotorem German Speedway Masters. Celem umowy jest promocja SGP Gorzów na terenie naszego zachodniego sąsiada. Co to oznacza ❓ Reklama gorzowskiej rundy GP będzie widoczna zarówno na meczach żużlowej Bundesligi jak i na żużlowych turniejach. Będziemy także w większym stopniu obecni w niemieckich mediach. Waldemar Sadowski, prezes Stali Gorzów „Wierzę, że umowa z German Speedway Masters stwarza nowe możliwości dla promocji gorzowskiego żużla. Gorzów leży blisko granicy, a to szansa, aby na takie widowiska jak Speedway Grand Prix przyjeżdżali także nasi zachodni goście. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie miała charakter długofalowy i z każdym rokiem Stal Gorzów będzie coraz bardziej rozpoznawalna w niemieckim środowisku sportów motorowych. Chcielibyśmy, aby kibice z Niemiec przyjeżdżali do nas zarówno na takie turnieje jak SGP, ale także na mecze ligowe w Gorzowie. 📷: SpeedwayFotoPL #STALeRAZEM