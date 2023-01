To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 20.01.2023 grzeje na Facebooku?

Kolejny rok razem! Firma tankpool24 pozostaje z Włókniarzem na sezon 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🦁 Hempelmann Wittemöller GmbH to niemiecka firma z kartą paliwową tankpool24 dla wszystkich przewoźników po całej Europie! Karta tankpool24 to idealne rozwiązanie dla firm transportowych. Jej atuty to przede wszystkim brak opłat, prowizji czy innych kosztów oraz świetnie zlokalizowane stacje z monitoringiem otwarte całą dobę. Przedsiębiorstwo zapewnia najlepsze ceny za paliwo, a otwartość i przyjazna atmosfera zachęca do współpracy wielu klientów ⛽️ 🌎 https://www.tankpool24.eu/pl/ __ #ZuzlowaCzestochowa