To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 28.02.2023 grzeje na Facebooku?

ROZMOWA Rozmowa z Marcinem Oleksym. Autorem bramki roku - oklaskiwali go Messi i Mbappe

Polak, na co dzień uprawiający Amp Futbol, dostał nagrodę Puskas Award 2023 (Nagrodę Puskasa) za najładniejszą bramkę roku na gali FIFA the Best. Oklaskiwali go...