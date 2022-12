To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 31.12.2022 grzeje na Facebooku?

🔝 #MomentySezonu, czyli podsumowujemy 2022 rok. Wybraliśmy TOP5️⃣ momentów GKM Grudziądz S.A. w tegorocznych rozgrywkach PGE Ekstraligi. Miejsce 2️⃣: "Norbi Show" i wygrana w #GRUCZE 🎥 https://www.youtube.com/watch?v=tfrSRYtnKdc Niemożliwe nie istnieje? Tak można ocenić to, co wydarzyło się 17 czerwca na H4. Wtedy to do mocno porozbijanej, przetrzebionej kontuzjami i urazami ekipy ZOOLESZCZ GKM przyjechali faworyzowani goście z Częstochowy. To był jednak dzień żółto-niebieskich, a przede wszystkim fenomenalnie dysponowanego Norberta Krakowiaka. "Norbi" wcielił się w prawdziwego lidera drużyny i niczym Nicki Pedersen na początku sezonu poprowadził drużynę do efektownej wygranej. 23-letni zawodnik na swoim koncie zapisał 17 punktów, notując najlepszy występ w karierze. Kroku dotrzymywali mu przede wszystkim Frederik Jakobsen i Kacper Pludra. O losach spotkania rozstrzygnął 14 wyścig, kiedy to duet Krakowiak - Pludra pokonał podwójnie Bartosza Smektałę i Jakuba Miśkowiaka, a dwa punkty zostały w Grudziądzu! Zwieńczeniem znakomitych zawodów był bieg numer 15, który został nominowany przez redakcję Canal+ do nagrody PGE Ekstraligi w kategorii "Wyścig Sezonu". 📸 Marcin Karczewski