To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 4.10.2022 grzeje na Facebooku?

#BullSquad2023 💥 Boom 💥 We wtorkowe południe mamy dla Was newsa 😁 warunki kontraktu na sezon 2023 ustalił z nami były mistrz świata Chris Holder Racing 🤟 Zróbcie hałas dla naszego kangura 🦘🇦🇺😃 Welcome on board mate ✊ http://unia.leszno.pl/chris-holder-dolacza-do-fogo-unii/ #KSUL ⬜🟦 #PGEE #PGEEkstraliga 📷 @fimspeedway.com