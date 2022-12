To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 4.12.2022 grzeje na Facebooku?

e-Mikołajki z Unią Leszno 🎅🎄🤟 licytacje trwają👌 Aktualne wygrywające kwoty w sobotę na godzinę 19:30‼️ Licytacja 1 Janusz Kołodziej – 1️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ zł https://www.facebook.com/photo?fbid=521542896682712&set=a.470847468418922 Licytacja 2 Damian Ratajczak – 7️⃣3️⃣3️⃣ zł https://www.facebook.com/photo/?fbid=521544676682534&set=pb.100064810175804.-2207520000 Licytacja 3 Jaimon Lidsey – 7️⃣7️⃣7️⃣ zł https://www.facebook.com/photo/?fbid=521546256682376&set=pb.100064810175804.-2207520000 Licytacja 4 Hubert Jabłoński – 5️⃣0️⃣0️⃣ zł https://www.facebook.com/photo/?fbid=521546713348997&set=pb.100064810175804.-2207520000 Licytacja 5 Bartosz Smektała – 1️⃣2️⃣5️⃣0️⃣ zł https://www.facebook.com/photo/?fbid=521547123348956&set=pb.100064810175804.-2207520000 Zachęcamy do licytacji i pomagania 👊 Licytacje trwają do 5 grudnia do godziny 20:00‼️ #KSUL ⬜🟦 #JestemBykiem #PGEE