To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 5.03.2023 grzeje na Facebooku?

Kto jeszcze nie obejrzał, powinien to nadrobić 😀 W najnowszym odcinku Piątego Okrążenia podsumowaliśmy to co działo się w Zielonej Górze i Świnoujściu w ostatnim tygodniu. #KSF23 #TylkoFalubaz Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra