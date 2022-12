TOP 30 piosenek na Spotify. Muzyczne podsumowanie 2022 roku. Kto znalazł się na szczycie listy?

Zbliżający się koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań. Spotify zebrał cieszące się największą popularnością utwory 2022 roku. Jakie piosenki były najchętniej odtwarzane przez użytkowników portalu na całym świecie?

Spotify Wrapped 2022

Serwis streamingowy Spotify udostępnił swoim użytkownikom możliwość sprawdzenia, czego najchętniej słuchano w mijającym 2022 roku. Serwis przedstawił zestawienie Spotify Wrapped, w ramach którego każdy użytkownik opłacający subskrypcję może sprawdzić statystyki słuchalności od 1 stycznia tego roku.

Lista największych hitów 2022 roku

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej odsłuchiwanych utworów 2022 roku. W serwise YouTube możecie obejrzeć teledyski do tych piosenek, natomiast odtwarzacz Spotify pozwala posłuchać najważniejszych fragmentów utworów, bez konieczności posiadania subskrybcji. 1. Harry Styles „As It Was”

Harry Styles ma na swoim koncie jeden z największych hitów 2022 roku. Piosenka "As It Was" od tygodni zajmuje najwyższe miejsca na listach przebojów.

2. Glass Animals „Heat Waves ”

Sukcesy Glass Animals nie mają końca. Singiel "Heat Waves" oficjalnie wyrównał rekord "Blinding Lights" The Weeknd jako najdłużej obecna w zestawieniu Billboard Hot 100.

3. The Kid LAROI „STAY" feat. Justin Bieber

Piosenka szczegółowo opisuje życzenie The Kid LAROI'a o przebaczenie kochanki oraz podziw Biebera dla jego ukochanej.

4. Bad Bunny „Me Porto Bonito”

Piosenka z chwytliwym beatem i oczywiście z hiszpańskim tekstem, więc to naturalne, że wpada w ucho. 5. Bad Bunny „Tití Me Preguntó”

To drugi singiel po Moscow, wydany na początku maja 2022 roku i po raz kolejny jest wielkim hitem, intensywnie streamowanym na całym świecie.

6. Elton John i Dua Lipa „Cold Heart – PNAU Remix”

Remix wielkiego hitu w bardziej radosnej odsłonie. 7. Bizarrap „Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52”

"Powiedz mi, kochanie, datę i godzinę, a ja pójdę po ciebie. Dojdę do miejsc, do których inni ludzie nie mogą dotrzeć." 8. Imagine Dragons „Enemy" feat. JID

Piosenka została napisana przez artystów wraz z Justinem Tranterem i producentami Mattman & Robin.

9. Bad Bunny „Ojitos Lindos”

Singel portorykańskiego rapera Bad Bunny i kolumbijskiego zespołu Bomba Estéreo. Został wydany 6 maja 2022 roku przez Rimas Entertainment. 10. Kate Bush „Running Up That Hill (A Deal With God)”

Tekst piosenki zakłada scenariusz, w którym mężczyzna i kobieta zawierają "umowę z Bogiem", aby zamienić się miejscami. 11. Lil Nas X "INDUSTRY BABY" feat. Jack Harlow

Piosenka została wyprodukowana przez znanego, amerykańskiego rapera i producenta muzycznego Kanye Westa.

12. GAYLE "abcdefu"

Debiutancki singel amerykańskiej piosenkarki Gayle, wydany 13 sierpnia 2021 roku przez Atlantic and Arthouse Records.

13. Bad Bunny "Efecto"

"Efecto" znalazł się na liście Billboard Hot 100, osiągając 34 pozycję. Osiągnął również dobre wyniki na liście Billboard Global 200. 14. Justin Bieber "Ghost"

"Ghost" osiągnął numer jeden w Malezji i Singapurze oraz znalazł się w pierwszej dziesiątce w Kanadzie, Indonezji, Irlandii, Libanie, na Filipinach i w Stanach Zjednoczonych.

15. Joji "Glimpse of Us"

Piosenka japońskiego piosenkarza Jojiego, wydana jako główny singel z jego trzeciego albumu studyjnego Smithereens 10 czerwca 2022 roku. 16. Bad Bunny "Moscow Mule" 17. Ed Sheeran "Shivers"

18. Adele "Easy On Me"

19. Elley Duhe "MIDDLE OF THE NIGHT" 20. Doja Cat "Woman"

21. The Neighbourhood "Sweater Weather" 22. Rauw Alejandro i Chencho Corleone "Desperados" 23. Tom Odell "Another Love"

24. KAROL G "PROVENZA"

25. Camila Cabello "Bam Bam" feat. Ed Sheeran 26. Jack Harlow "First Class"

27. The Weeknd "Blinding Lights" 28. Becky G i KAROL G "MAMIII"

29. Lost Frequences i Calum Scott "Where Are You Now"

30. Ed Sheeran "Bad Habits"

lena