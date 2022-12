Trasy rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie w weekend 17 - 18 grudniaPomysły na jednodniowy wypad

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. mazowieckim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. mazowieckim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. mazowieckim warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w woj. mazowieckim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Żoliborski objazd rowerowy Początek trasy: Łomianki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,89 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 121 m

Suma zjazdów: 128 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Szymek84 apraszamy na wycieczkę rowerową będącą częścią cyklu darmowych wycieczek i wykładów organizowanych przez Studenckie Koło Przewodników Turystycznych z okazji piątych urodzin naszego koła. Czas: 12.10.2013, sobota, 11:00

Start: na wiadukcie przy Dworcu Gdańskim przy windzie od strony dworca. Zakończenie: nad „kanałkiem” na Kępie Potockiej.

Zwiedzamy Żoliborz na rowerach! Mocny akord kończącego się sezonu dwóch kółek. Poznamy różne rejony dzielnicy mknąc przez ścieżki rowerowe i nie tylko. W programie m.in. historia Dworca Gdańskiego i jego poprzednika, teren dawnego osiedla „barakowców”, niezaistniały plac Grunwaldzki, co pan przewodnik zamawiał w barze mlecznym „Sady” szczenięciem będąc, wiekopomne dzieło prof. Skibniewskiej, punkt oporu „Buraków”, dom kultury w kostiumie soc-rokoko, Żoliborz granatowy, zapomniany stadion. Wycieczka potrwa około 120 minut. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Warszawa - Podkowa Leśna Początek trasy: Ząbki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 59,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 253 m

Suma zjazdów: 232 m Roku poleca tę trasę Wycieczka do Podkowy Leśnej - choć w planach był inny plan ale koleje polskie nas wykiwały co też widać na zdjęciu. Na szybko postanowiliśmy pojechać do Podkowy Leśnej. Start z dworca zachodniego - początkowa trasa prowadzi przy torach kolejowych aż za Pruszków - pożniej bocznymi drogami w miarę możliwości do Podkowy Leśnej. Powrót szlakiem czerwonym mniej więcej do Magdalenki - pożniej kierowaliśmy się w stronę Piaseczna zbaczając na Dawidy no i do Warszawy. Trasa łatwa bardziej przyjemna to część druga wycieczki czyli od Podkowy Leśnej do Warszawy

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z Mazowieckiego Parku Krajobrazowego do rezerwatu wzdłuż Mieni i Świdra Początek trasy: Ząbki

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 26,56 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podjazdów: 44 m

Suma zjazdów: 51 m Kreciksm poleca tę trasę rowerzystom

Trasa bardzo ładna ale też trudna ze względu na to że prowadzi głównie leśnymi małymi ścieżkami, piaszczystymi wydmami etc. Zaczynamy przy ulicy Zorzy nieopodal ulicy B. Czecha.

Kierujemy się niebieskim szlakiem. Trasa przez las kilka wzniesień i piaszczystych momentów. Niebieskim szlakiem dojeżdżamy do al. Dzieci Polskich i skręcamy w lewo. Tutaj zbaczamy z niebieskiego szlaku i dojeżdżamy do ulicy torfowej. Dojeżdżamy do uschniętego drzewa. Kierujemy się dalej ścieżką pomiędzy bagnami, następnie wzdłuż nich. Docieramy do rozwidlenia gdzie skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Barku na Dakowie. Bardzo klimatyczne i popularne miejsce gdzie można się napić, ciekawie zjeść czy upiec sobie kiełbaskę.

skręcamy w prawo i dojeżdżamy do granicy lasu. Tutaj skręcamy w lewo i dalej kierujemy się niebieskim szlakiem. Dotrzemy do Jeziora Torfy, warto się tu na trochę zatrzymać. Szlak jest tutaj momentami (w zależności od pory roku) podmokły. Dość trudny odcinek.

Następnie kierujemy się dalej lasem, nie jest to odcinek dla tych którzy nie lubią wzniesień i piachu, ale spokojnie damy radę.

Gdy przetniemy ulicę Podkowy i miniemy stadninę za ok 2 km odbijamy leśną dróżką w stronę wsi Emów.

Warto wspomóc się tutaj nawigacją gdyż nie ma żadnego charakterystycznego punktu gdzie zbaczamy z niebieskiej trasy. Gdy dojedziemy do Emowa kierujemy się na południe. Pod drodze mijamy sklep. Zaraz za nim odbijamy w małą dróżkę - otwarta przestrzeń między dwoma domami. Dojeżdżamy do ciekawej kładki nad Mienią. Jeśli jest gorąco można też zdjąć buty i przejść - woda sięga kostek :) Dalej kierujemy się ścieżką wzdłuż rzeki. Jest to chyba najładniejszy odcinek - przyroda wygląda momentami jak nietknięta, mijamy też Mazowieckiego Bartka. Odcinek nie jest łatwy, ścieżka jest wąska i kręta, prowadzi momentami nad małym urwiskiem.

Gdy dotrzemy do głównej drogi i mostu odbijamy w lewo i zaraz w prawo aby dotrzeć do mostu nad Świdrem. Zjeżdżamy z drogi zaraz za mostem - często można tam spotkać kajakarzy. Przed nami ostatni odcinek - do mostu w Otwocku.

Możemy zrobić sobie przerwę na jednej z wielu mniejszych i większych plaż oraz delektować się widokami meandrów Świdra.

Jest to dość trudny odcinek gdyż ścieżka często jest wąska i prowadzi przez krzaczory a do tego często jest zatłoczona. Warto w pewnym momencie przeprawić się przez rzekę gdyż jak dotrzemy do mostu kolejowego to na drugim brzegu jest przejście pod nim. Na brzegu na którym jedziemy przeniesienie roweru może być trudne dla niektórych.

Tu w zasadzie trasa się kończy. Można wracać rowerem lub dostać się do SKM. Nikt też nie broni pojechać wzdłuż Świdra aż do Wisły, która jest w tym miejscu bardzo szeroka i malownicza.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Otwock - Żydowskie dziedzictwo Początek trasy: Piastów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 372 m

Suma zjazdów: 380 m Trasę dla rowerzystów poleca Szymek84

Wycieczka śladami otwockich Żydów zorganizowana przez TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Podczas tej wyjątkowej podróży w przeszłość uczestnicy mogli poczuć klimat przedwojennego uzdrowiska na „linii otwockiej” oraz poznać historie ludzi z nim związanych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Lasami Puszczy Stromeckiej i Kozienieckiej Początek trasy: Żelechów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,55 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 275 m

Suma zjazdów: 229 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kilometr Dla miłośników Puszczy Stromeckiej i Kozienickiej proponujemy kolejną, drugą trasę lasami tych leśnych kompleksów. Pokonanie jej wymaga znacznego wysiłku i proponujemy ją dla osób przygotowanych kondycyjnie. Znaczna jej część prowadzi piaszczystymi odcinkach i w niektórych miejscach zmuszeni będziemy prowadzić rowery. Proponujemy zatem szersze opony. Tereny te są bardzo ładne krajobrazowo. Las, obcowanie z jego ekosystemem sprawia wiele radości.

Na trasie wycieczki odwiedzimy Studzianki Pancerne, w okolicach których w sierpniu 1944r doszło do bitwy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i radzieckiej 8 Armii 1 Frontu Białoruskiego z dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi w tym ze słynną Dywizją Pancerno Spadochronowa "Herman Göering" i niemiecką Dywizją Grenadierów. Przejeżdżać będziemy przez ładnie położoną od strony rzeki Radomki wioskę Chodków i dalej jechać będziemy szlakiem bojowym 31. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich staczającym walki z Niemcami we wrześniu 1939r. W końcowym etapie trasy przez Kozienicki Park Krajobrazowy powrócimy na szlak czerwony i jechać będziemy wzdłuż historycznego traktu - "Gościńcem Królewskim". Mijać będziemy rezerwaty: "Zagożdżon", " Ponty" i "Ciszek".

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Polska NE Początek trasy: Łomianki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 733,73 km

Czas trwania wyprawy: 152 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 1 986 m

Suma zjazdów: 1 898 m Trasę dla rowerzystów poleca Maciejkicior87 Trasa głównie poprowadzona jest drogami szutrowymi. Od Serocka, wzdłuż wałów Narwi, po gruntowych i dobrze utwardzonych drogach, docieram do Pułtuska. Następnie, przez Ostrołękę do Łomży. Tam zwiedzam fort I Twierdzy Łomża. Po ochłodzeniu się w podziemiach fortowych, kieruję się w stronę Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od miejscowości Czantoria, poruszam się międzynarodowym szlakiem Europy Wschodniej- Euro Velo 11(R11). Zwanym" Bestią Wschodu". Za Kanałem Augustowskim, szlak ten łączy się ze szlakiem Green Velo, którym docieram do Augustowa. Zawracam i kieruje się w stronę jeziora Rajgrodzkiego. Kolejnymi jeziorami, mijanymi na trasie są:

Krzywe, Stackie, Selmęt Wielki, Regielskie, Ełckie, Szarek,

Karbowskie, Zdedy, Roś( Pisz). Przez Pisz i Puszczę Piską nad

jezioro Brzozolasek,, Wiartel, Linówko, Nidzkie( Karwica), Mokre,

Uplik, Kierwik, Spychowskie, Świętajno, Piasutno, Sasek Wielki,

Gromskie, Leleskie, Kalwa(Pasym), Kośno, Łańskie, Ustrych,

Dłużek, Pluszne.

Za Olsztynkiem, kieruję się w stronę pól Grunwaldu. A następnie, pod zamek w Nidzicy. Moja wiosenna przygoda, kończy się w Działdowie. Skąd "Pociągiem Słonecznym" wracam do Warszawy

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Wisły: Mokotów - Most Siekierkowski - prom Karczew-Gassy - Siekierki - Mokotów Początek trasy: Piastów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 384 m

Suma zjazdów: 374 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Adr77

Wycieczkę rozpoczynamy na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Wincentego Witosa. Kierujemy się na północny wschód na Most Siekierkowski. Do Czerniakowskiej prowadzi ścieżka rowerowo-piesza, która następnie przechodzi w czysto rowerową. Przejeżdżamy przez most i zjeżdżamy w prawo od razu na Wał Miedzeszyński, po którym prowadzi piękna ścieżka rowerowa. Po niespełna 5,5 km niestety się kończy. Przez następny kilometr jedziemy drogą równoległą do głównej. Ruch samochodowy znikomy. Od ronda wjeżdżamy na drogę 801 i jedziemy nią aż 9 km trzymając się prawej krawędzi asfaltu. Uwaga ruch aut napawdę duży. To najmniej przyjemny odcinek trasy. Przez następne 3 km jedziemy szerokim, równym, asfaltowym poboczem.

Samochodów już mniej. Po prawej i lewej stronie drogi łąki. O skręcie w prawo na prom informuje nas stosowny znak. Do promu już tylko 1,5 km.

Przeprawa promowa przebiega bardzo sprawnie. Koszt to jedyne 5 zł za osobę i rower. Po drugiej stronie rzeki czeka nas równoległy do wału piękny, równiutki asfalt. Wymarzony odcinek trasy dla szosowców, których jest tu naprawdę sporo. Ruch samochodowy naprawdę znikomy. Przyjemna jazda trwa aż 7,5 km. Następnie jedziemy bitą drogą u podnóża wału lub samym wałem, po którym prowadzi wąska ścieżka. Po minięciu pierwszej piaskarni ścieżka zamienia się w asfaltową pieszo-rowerową. Po dojechaniu do drugiej jedziemy juz cały czas wałem aż do Mostu Siekierkowskiego. W większości jest tak kostka, która na ostatnim, około kilometrowym odcinku zamienia się w drogę bitą. Od mostu aż do mety prowadzi nas ścieżka rowerowa.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dookoła KPN cross Początek trasy: Łomianki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 146,76 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 248 m

Suma zjazdów: 256 m Tytus1968 poleca tę trasę rowerzystom Trasa wiodąca Zielonym szlakiem rowerowym dookoła Kampinoskiego Parku Narodowego. Niestety z oznakowaniem na dzień dzisiejszy jest różnie wiec widać kilkukrotne błądzenie czy wręcz objazdy tego co na mapie. Polecam na fajna całodniową wycieczkę jednocześnie informując ze na trasie nie ma żadnego baru czy restauracji przyjaznego rowerzystom wiec jedzenie i picie trzeba zabrać z domu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Czerska Początek trasy: Piastów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 261 m

Suma zjazdów: 214 m Fotoimpresje poleca tę trasę rowerzystom

Właściwie to był klasyk, najpopularniejsza trasa Rowerowa do Czerska. Przez Konstancin i Obory, my ja troszkę zmodyfikowaliśmy skręcając w Cieciszewie w lewo żeby odwiedzić cmentarz wojskowy z I wojny światowej, i wracając pojechaliśmy na cywilny cmentarz odwiedzić kwaterę Żołnierzy poległych w 1939 roku. Do samego Czerska już bez szaleństwa. Wracając niemal ta samą trasą znów w Cieciszewie skręciliśmy w prawo dla urozmaicenia trasy co dało ten fajny efekt ze mogliśmy zobaczyć samolocik na prywatnym lądowisku. Później jeszcze tylko krótki postój na przejeździe kolejowym i już bez problemów dotarliśmy na Kabaty. Powrót na Żoliborz jak i dojazd rano na Kabaty metrem. Bez dojazdów z domu do metra trasa miała 66 kilometrów.

Czas startu 09:40

Czas zakończenia 17:40

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zabytkowy Spichlerz u zbiegu Wisły i Narwii Początek trasy: Zielonka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 105,96 km

Czas trwania wyprawy: 13 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 3 307 m

Suma zjazdów: 3 325 m Trasę dla rowerzystów poleca RowerowyAtlasPolski.pl

Przy okazji roku Wisły i rozmów o Wiślanej Trasie Rowerowej, postanowiliśmy przejechać jej (planowany) kawałek woj. Mazowieckim. Warszawa - Modlin. Cel piękny czyli dawny spichlerz u zbiegu Wisły i Narwii.

Ścieżka w Warszawie super. Potem całkiem niezła do pałacu w Jabłonnej. Dalej... jest poniżej oczekiwań, ale da się. I tak do Nowego Dworu Mazowieckiego. Tam nie ma możliwości jechania wałem. Pozostaje ruchliwa ulica. Szkoda, bo 40 km które dzielą piękny spichlerz od Warszawy to w sam raz na rodzinną wycieczkę. My pojechaliśmy dalej wzdłuż Narwii (lepiej niż wzdłuż Wisły ). Fajna ścieżka do Zegrza Południowego. Potem radź sobie rowerzysto jak umiesz ...

I znowu wielka szkoda, że wokół Zalewu Zegrzyńskiego nie ma jednej ścieżki rowerowej.

Wróciliśmy pociągiem z Legionowa (mimo wszystko prawie 100 km) ze względu na burzę z piorunami, ale polecam szlak wzdłuż Kanału Żerańskiego.

Nawiguj

