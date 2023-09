Trasy rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie w weekend 23 - 24 września? Pomysły na jednodniową wyprawę

Myślisz nad wyprawę rowerową w woj. mazowieckim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. mazowieckim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. mazowieckim proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. mazowieckim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: 1 maja Początek trasy: Ostrów Mazowiecka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 93,07 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 654 m

Suma zjazdów: 614 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof 1 maja, bywało, że ociekałem potem od upałów. Niestety w tym roku temperatury nie rozpieszczały. Do tego jeszcze dość silny wiatr, który dawał się we znaki. Jacek tym razem nie narzucał zbyt dużego tempa i praktycznie cała trasę pokonywaliśmy obok siebie. Tym razem postanowiliśmy...no dobra...ja postanowiłem jechać przez Kałęczyn. Ty niemiła niespodzianka. Okazało się, że główna droga prowadzi w pole a boczna jest jak najbardziej "główną" :). Musieliśmy więc przebić się przez piachy do asfaltu. :) Dalsza droga przebiegła bez problemów w nawigacji :). Jeśli dojeżdżaliśmy do jakiegoś rozjazdu to padało tylko pytanie...w lewo, w prawo czy prosto? Tym sposobem wyszło całkiem fajne kółeczko.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Ostrowi Mazowieckiej

🚲 Trasa rowerowa: Warszawa-Toruń Wiślana Trasa Rowerowa Początek trasy: Zielonka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 246,76 km

Czas trwania wyprawy: 52 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 967 m

Suma zjazdów: 2 045 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Rower Ta trasa to czwarty etap naszej wycieczki od źródeł do ujścia Wisły. Taki nasz pomysł na majówkę dla czterdziestolatków bez pośpiechu i w zgodzie z naturą. Poruszaliśmy się wyznaczonymi szlakami rowerowymi, w Warszawie Szlakiem Wisły i dalej Kampinoskim Szlakiem Rowerowym oraz drogą nr 575 od miejscowości Piaski Duchowne do Ład. Nocleg w Ładach bez wcześniejszej rezerwacji znajdują się tam 3 gospodarstwa agroturystyczne. W Warszawie zaczęliśmy od dworca Warszawa Wschodnia tam dojechaliśmy pociągiem z Częstochowy. Po drodze odwiedziliśmy Stare Miasto i udaliśmy się w stronę Kampinosu. Najładniejszy odcinek tego dnia prowadził przez Rezerwat Przyrody Rybitew. Na tym odcinku ścieżki rowerowe przyjazne, szlaki leśne przejezdne dla rowerów drogi o małym natężeniu ruchu, należy jednak pamiętać ,że jechaliśmy w święto. To był pierwszy dzień naszej wycieczki Warszawa-Toruń.

Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy w Ładach Szlakiem Wisły. Na odcinku Łady-Dobrzyków szlak prowadzi nas przy wale przeciwpowodziowym na który warto co jakiś czas wejść i popatrzeć na Wisłę. Od miejscowości Łąck jechaliśmy szlakiem VeloMazovia jest to sieć szlaków rowerowych w województwie mazowieckim opracowana przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze. W okolicach Telążni Leśnej pojechaliśmy w kierunku miejscowości Zuzałka i dalej Wiślaną Trasą Rowerową do Włocławka.

Trzeci dzień rozpoczęliśmy na tamie we Włocławku, na tym odcinku wytyczono i oznakowano już Wiślaną Trasę Rowerową. Prowadzi ona po bardzo dobrych drogach ,ścieżkach i szlakach. Tego dnia trasa prowadziła nas przez Ciechocinek gdzie warto zobaczyć Tężnie. Toruń niestety zobaczyliśmy tylko na drugim brzegu Wisły ponieważ musieliśmy zdążyć na pociąg do Częstochowy. Nadrobimy to w przyszłym roku rozpoczynając w Toruniu piąty etap Toruń-Gdańsk.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zielonce

🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 (wersja dla Wesołej i Sulejówka) Początek trasy: Zielonka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 48 m

Suma zjazdów: 49 m D.muraszko poleca tę trasę rowerzystom

Z Sulejówka (dojazd indywidualny i na mapie tego nie oznaczamy) dojeżdżamy do Wesołej.

Z Wesołej

ul. 1 Praskiego Pułku, Gościniec, Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie). Potem pojedźmy prosto i w prawo ulicami: Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wolęcińską - potem w

prawo w Trakt Napoleoński, Pożaryskiego, Kajki, Kościuszkowców,

Las Sobieskiego do Zielonej; Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku. Meta - teren OSP w Wesołej Trasa przejazdu to ok. 24 km. 9.30 Zbiórka, zapisy - parking przy Bibliotece w Rembertowie, ul. Gawędziarzy 8

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.00 Start

Trasa: ul. Gawędziarzy – Konwisarska - Republikańska - przeprawa przez tunel dla pieszych - Bellony do Działyńczyków - las do ulicy Długiej w Wesołej – Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku 31 - Biblioteka (przerwa ok. 15 min.)

10.45 Wyjazd z Wesołej spod Biblioteki

1 Praskiego Pułku – przejazd przez Trakt Brzeski - Gościniec - Fabryczna - do Dakowa

(Barek na Dakowie)

Przerwa – ok. 15-30 min. 12.00

Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wołęcińską - Trakt Napoleoński - Pożaryskiego - Kajki – Kościuszkowców - Mazowiecki Park Krajobrazowy - Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku 13.30-14.00 Meta - Biblioteka i OSP Wesoła – ul. 1 Praskiego Pułku 31

Piknik z ogniskiem i grillem, bookcrossing - wymienialnia książek, zajęcia dla dzieci, pamiątkowe zdjęcie 15.30-16.00 Zakończenie imprezy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zielonce

🚲 Trasa rowerowa: Przez dwie Góry Trzech Krzyży Początek trasy: Nowe Miasto nad Pilicą

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,43 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 251 m

Suma podjazdów: 1 312 m

Suma zjazdów: 1 376 m KazimierzDolny poleca tę trasę

Trasa prowadzi przez dwa piękne punkty widokowe. Górę Trzech Krzyży w Kazimierzu Pokonać musimy pieszo, potem z rynku kierujemy sie ul. Nadrzeczną oraz Kwaskowa Góra w kierunku wąwozu Korzeniowego. Zaraz zanim na Góry wjeżdżamy równoległym wąwozem "Na Wiktora". Ul. Góry i wąwozem "Na Zanussiego" zjeżdżamy do Bochotnicy, i dalej ścieżką rowerową dojeżdżamy do miejscowości Parchatka. W Parchatce dość stromym podjazdem wjeżdżamy na Zbędowice by dojechać do drugiej Góry Trzech Krzyży. Powrót do Kazimierza polnymi drogami i pięknym wąwozem, którym zjedziemy na Zamłynie w Bochotnicy, stamtąd główną drogą kierujemy się do Kazimierza.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Starachowice-Iłża-Wąchock-Starachowice Początek trasy: Skaryszew

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 807 m

Suma zjazdów: 1 806 m Rowerzystom trasę poleca Ossamus

Sympatyczna trasa Starachowice-Lipie-Iłża-Wąchock-Starachowice :-)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kazimierz Dolny-Janowiec-Kazimierz Dolny [Przez dwa promy] Początek trasy: Nowe Miasto nad Pilicą

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,85 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 822 m

Suma zjazdów: 775 m KazimierzDolny poleca tę trasę rowerzystom Trasa lekka, bez stromych podjazdów - nadaje się dla dzieci.

Z rynku Bulwarem wiślanym kierujemy się w górę Wisły by promem przeprawić się na jej drugi brzegu do Janowca. Tam po drodze podziwiać możemy Kościół św. Stanisława biskupa i męczennika i św. Małgorzaty i Zamek Firlejów - obecnie oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu. Po zwiedzeniu zamku, polnymi drogami kierujemy się do Wojszyna i daje drogą asfaltową do Nasiłowa, gdzie drugim z promów przeprawiamy się do Bochotnicy, z której już tylko 4 km do Kazimierza.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czeremcha - Kleszczele Początek trasy: Łosice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,82 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 35 m

Suma zjazdów: 49 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Podróże_małe_i_duże Spokojna i przyjemna trasa dojazdowa z dworca PKP Czeremcha do Kleszczel. Drogi głównie piaskowe i asfaltowe, choć trafiają się dwa odcinki z kocimi łbami. Trasa wiedzie poprzez las w pasie granicznym i między polami. Da się ją pokonać nawet na szosie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Łosicach

🚲 Trasa rowerowa: ziołowy zakątek, kolejny raz Początek trasy: Ostrów Mazowiecka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 143,9 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 1 250 m

Suma zjazdów: 1 226 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Jeśli nie ma pomysłu na cel wyprawy to... Ziołowy Zakątek. Tam zawsze milo jest zajrzeć. Co prawda listopad nie jest odpowiednia pora na zwiedzanie ziołowego ogródka, ale można pocieszyć oko "nowymi" nabytkami oraz bez tłoku i długiego oczekiwania spożyć coć w karczmie. Jak dla mnie najgorszym odcinkiem jest dojazd z Małyszczyna do Korycin. Droga to żwirowy, bity, leśny dukt, który o tej porze roku miejscami zamienia się usiane kałużami, trudne do przejechania rowerami szosowymi grzęzawisko. Właśnie na ostatniej kałuży przed asfaltem zaliczyłem borowinową kąpiel. Wspominałem o "nowych" nabytkach. Rok temu do Ziołowego Zakątka został sprowadzony stary kościółek z pobliskiego Grodziska i usadowiony na polanie. Miałem jeszcze szczęście zobaczenia go w pierwotnym miejscu zbudowania i "odrestaurowania" w nowym. O ile blacha na dachu w starym kościele nie raziła, to teraz jakoś nie pasuje mi. Samo miejsce, gdzie go postawiono na nowo, wiele przez to zyskało.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Ostrowi Mazowieckiej

🚲 Trasa rowerowa: G. Świętokrzyskie - Rodzinny Szlak Rowerowy "Czarujące Widoki" Początek trasy: Iłża

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,06 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 440 m

Suma zjazdów: 438 m Trasę dla rowerzystów poleca Aleszprycha.pl

Rodzinny Szlak Rowerowy "Czarujące widoki" to trasa o długości 27 km. Nawierzchnia głównie asfaltowa, około 10 % to drogi w terenie. Szlak jednokierunkowy, dość łatwy, poprowadzony na pętli. Utrudnienia na trasie - podjazd z Porąbek do zabytkowej chaty w Kakoninie. Trasa po terenie odkrytym - w upalne dni wskazane nakrycie głowy i zapas napojów.

Szlak oznakowany nierównomiernie. Miejscami łatwo jechać za znakami, w innych miejscach trzeba niestety bawić się w poszukiwacza szlaku. Często brak oznakowań w miejscach ważnych, np przed skrzyżowaniami. Pomimo niedostatecznego oznakowania szlak polecam, poprowadzony urokliwymi zakątkami. Przepiękne widoki wynagrodzą niedogodności. Nazwa szlaku "Czarujące widoki" idealnie oddaje charakter trasy. Przemierzając drogi na zboczach Pasma Łysogórskiego, czy jadąc Doliną Kielecko-Łagowską będziemy mieli możliwość podziwiania jednych z ładniejszych widoków Gór Świętokrzyskich. Poznamy okolice Krajna, Bielin, Skorzeszyc i Górna.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Legionowo -Zegrze - Legionowo Początek trasy: Łomianki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 631 m

Suma zjazdów: 628 m Dreys1 poleca tę trasę Trasa ta jest dla mnie odpoczynkiem po pracy, spokój i cisza na 80% trasy. Gorąco polecam chociaż raz się przejechać.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Łomianek

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Atrakcje, które warto zwiedzić na Mazowszu

Raczej nizinne Mazowsze świetnie nada się na rowerową wycieczkę dla początkujących, którzy przy okazji chcą zwiedzić piękne zakątki Polski. Pełna zabytków i niesamowitych atrakcji Warszawa to tylko ułamek tego, co czeka na was w woj. mazowieckim. Tego typu wyprawom z pewnością sprzyja obecność Kampinoskiego Parku Narodowego, a różnorodne szlaki tematyczne przybliżą uczestnikom wycieczki historię regionu – najciekawsze to m.in. Szlak Książąt Mazowieckich, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, Muzeum Walk i Męczeństwa w Treblince oraz słynna Twierdza Modlin. Na szczęście, do zwiedzenia pięknych miast regionu (m.in. Płocka, Żyrardowa, Radomia czy Grodziska Mazowieckiego) wystarczy rower i tamtejsze ścieżki rowerowe. Podczas pobytu w woj. mazowieckim koniecznie zajrzyjcie też do Żelazowej Woli i innych obiektach w Warszawie, Brochowie i Sannikach, związanych z życiem Fryderyka Chopina.

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę