Tyle państw jest na świecie. Czy da się określić ilość krajów na Ziemi? Prawidłowych odpowiedzi na to pytanie jest kilka Radzim Gaudenty

Ile jest państw na świecie? Otóż najlepszą odpowiedzą na to pytanie jest: To zależy. Niestety nie można na nie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, która oddawałaby całą prawdę w tej kwestii. Przyczyna jest bardzo prosta: liczba państw, którą podamy, zależy od definicji państwa jaką przyjmiemy. Oto kilka możliwych wariantów odpowiedzi na to pytanie.