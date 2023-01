Tym razem bez niespodzianek. Przygoński odrabia straty na 5. etapie Dakaru

Wydmy dały się we znaki – Piąty etap za nami. Ze względu na wydmy powodujące podskoki samochodu odcinek znowu był bardzo ciężki fizycznie. To była trudna trasa, ale cały czas jechaliśmy z pełnym gazem. Daliśmy z siebie wszystko i cieszymy się z końcowego rezultatu. Nasz kierunek z modyfikacją zawieszenia jest dobry, ale musimy jeszcze nad nim popracować, żeby nie tracić prędkości na niektórych dziurach – wskazywał Przygoński.

"To był na pewno jeden z trudniejszych etapów. Mnóstwo dziur, przyjęliśmy mnóstwo wstrząsów na samochód. Ale znów mieliśmy dużą frajdę" - powiedział na mecie piątego etapu Rajdu Dakar Eryk Goczał,…

Kręgosłupy nie lubią piasku

– Etap znów był bardzo piaszczysty. Nie popełniliśmy żadnego poważnego błędu. Jesteśmy zmęczeni, wydmy powodowały bardzo dużo podskoków, więc nasze kręgosłupy mocno to odczuły. Trasa w większości pokryta była koleinami. Musieliśmy się ich trzymać, co blokowało możliwość skracania drogi i szukania skrótów. Jutro opuszczamy ten rejon i udajemy się na południe w okolice Rijadu. Tam oczekujemy odcinka nastawionego na szybką jazdę. Będziemy mogli w pełni pokazać naszą prędkość – mówił Prokop.

Czwartek należał do Katarczyka Nassera Al-Attiyaha. Zeszłoroczny zwycięzca przyjechał 2 minuty przed Carlosem Sainzem, wygrał drugi etap w tej edycji i umocnił się na prowadzeniu w rajdzie.

Szósty na mecie w Ha’il pojawił się quadowiec ORLEN Teamu Kamil Wiśniewski, jednak po uwzględnieniu 4-minutowej kary spadł na 7. miejsce. W całym rajdzie też jest siódmy, a do podium traci ponad 50 minut. W kategorii quadów triumfował Argentyńczyk Francisco Moreno Flores. W klasyfikacji generalnej pewnie prowadzi Francuz Alexandre Giroud.