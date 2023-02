Urodziny Shakiry i Pique. Oboje świętują je tego samego dnia. Jak dotychczas go spędzali? Małgorzata Puzyr

Shakira i Pique świętują urodziny tego samego dnia. Jak spędzali ten czas, gdy jeszcze byli razem? GABRIEL BOUYS/AFP/East News Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Urodziny Shakiry i Pique. 2 lutego to wyjątkowa data dla obojga. Była para świętuje urodziny tego samego dnia. Po raz pierwszy od wielu lat będą je celebrować osobno. A jak wyglądało to do tej pory?