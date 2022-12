Uważaj na cyberzagrożenia podczas świątecznych zakupów online Materiał informacyjny Surfshark

Okres przedświąteczny to czas, w którym robimy mnóstwo zakupów online: prezenty, choinkowe dekoracje, czy okazyjnie kupione na promocjach towary. Zakupy online robi już 77% Polaków (1). W porównaniu do 2019 r. jest to aż o 15% więcej. Świąteczny pośpiech bywa złym doradcą, w trakcie zakupowego szału można się łatwo zatracić, a cyberprzestępcy nie śpią. Jak nie stracić głowy i zadbać o bezpieczne transakcje online?