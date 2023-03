"Vabank" świętuje 41. rocznicę premiery. Jak powstała produkcja? Damian Kelman

"Vabank" świętuje dziś 41 lat od premiery. Znaliście te ciekawostki o filmie? Screen z YouTube / CINEMA Zobacz galerię (13 zdjęć)

"Vabank" przez wielu uważany jest za jeden z najlepszych polskich filmów w tematyce komediowo-kryminalnej. Wielu porównuje go nawet do światowego hitu "Żądło". Jak powstała produkcja? Dlaczego wybór padł na tych, a nie innych aktorów. Co wspólnego ma Stalin z polską komedią? Te ciekawostki was zaskoczą.