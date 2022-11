Wady wzroku. Zobacz, jak widzą świat osoby z tymi schorzeniami: zaćma, jaskra, astygmatyzm, zez, tritanopia, protanopia, deuteranopia

Krótkowzroczność nową chorobą cywilizacyjną?

Wady wzroku coraz częściej nazywane są chorobą cywilizacyjną. Liczba krótkowidzów wzrasta w zastraszającym tempie, a spory odsetek stanowią dzieci. Obecnie na krótkowzroczność cierpi ponad 1,6 miliarda ludzi na świecie. Z danych WHO wynika, że do 2050 roku wada dotknie nawet połowy ludzkości.

Najczęstszymi winowajcami postępującej wady wzroku są ekrany, z którymi pracujemy na co dzień. Przyczyną globalnie występującej miopii, czyli krótkowzroczności, jest nadużywanie tabletów, smartfonów oraz komputerów. Nic tak nie psuje wzroku, jak patrzenie na ekran ze zbyt bliskiej odległości. Mały dystans do punktu, na którym skupiamy wzrok, prowadzi do dużego wysiłku i upośledza pracę oczu. Nie pomaga nam także sztuczne światło, w którym spędzamy większość czasu.