Warszawa: Strefy kibica MŚ Katar 2022 - mapa, lista. Gdzie oglądać mundial na żywo? Agnieszka Kowalko Mateusz Zbroja

Tak warszawiacy wspierali reprezentację Polski, oglądając mecz z Meksykiem w strefie kibica przed centrum handlowym Westfield Arkadia. fot. Krystian Dobuszyński

Rozpoczął się mundial 2022. We wtorek swoje pierwsze spotkanie rozegrała reprezentacja Polski i choć bezbramkowy remis z Meksykiem dla wielu kibiców może być rozczarowujący, to prawdziwe emocje wciąż jeszcze przed nami - o tym, czy wyjdziemy z grupy zdecydują mecze z Arabią Saudyjską i Argentyną. A że świętu futbolu najlepiej przeżywać w większym gronie, warto w tych dniach skorzystać z oferty restauracji oraz pubów i barów sportowych, które z tej okazji przygotowały specjalne strefy kibica. Zebraliśmy dla was listę takich miejsc. Zobaczcie, gdzie w Warszawie, w wyjątkowej atmosferze, można oglądać na żywo mecze piłkarskich Mistrzostw Świata.