Wiemy, ile trwa jeden remont w programie „Nasz Nowy Dom”. Zdradziła to sama Katarzyna Dowbor

Katarzyna Dowbor w 2023 roku świętuje czterdziestolecie pracy zawodowej. Przed laty pracowała w Telewizji Polskiej, a od dekady jest prowadzącą program „Nasz nowy dom”. Aktualnie trwają prace nad jubileuszowym 20. sezonem. Widzowie chcieli się dowiedzieć, ile faktycznie trwa remont. Katarzyna Dowbor odpowiedziała na pytania fanów portalowi Pomponik.

"Jeśli praca idzie w miarę sprawnie, to po 10-12 godzinach ekipa idzie się przespać. Jeśli jest taka potrzeba, to część chłopaków zostaje i robią te wykończeniowe rzeczy, no tu trzeba zbić kołek, tu zawiesić obrazek. Oni w ogóle nie śpią, dopiero nad ranem wracają do domów. 12 godzin to taki standard, ale bywa też 15 godzin dziennie. My naprawdę więcej czasu spędzamy ze sobą na planie niż z naszymi rodzinami"