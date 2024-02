Wybory samorządowe. Minął termin na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczeg

Upłynął termin na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego

Partie polityczne i koalicje partii politycznych miały na to czas do 12 lutego.

W podparyskim La Celle-Saint-Cloud doszło do spotkania szefów dyplomacji Polski, Francji i Niemiec w formacie Trójkąta Weimarskiego. Minister Spraw Zewnętrznych Polski Radosław Sikorski powiedział po…

Jesteśmy na Google News . Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuji.pl !

W niedzielę PKW kolejny raz zaktualizowała listę zarejestrowanych komitetów, tym razem o Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy, komitet Polexit, komitet Next Generation oraz komitet Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy".

Zarejestrowano 35 komitetów wyborczych

Do poniedziałkowego wieczora komisja zarejestrowała 35 komitetów wyborczych. Oprócz wcześniej wymienionych na liście znalazły się:

Ponadto dwa komitety zostały zgłoszone, ale nadal oczekują na decyzje ws. rejestracji, to: Komitet Wyborczy Wyborców Kontrola Publiczna i Komitet Wyborczy Wyborców Najwyższy Czas. Z kolei Komitet Wyborczy Wyborców Odnowa RP wycofał zawiadomienie.

PKW do tej pory odmówiła rejestracji dwóm komitetom: KW ZZRPWIS i KW Ojcowizna RP. Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Samorządowa OK Samorząd został natomiast wezwany do usunięcia wad.