Wycieczki rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie w weekend 4 - 5 marca? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozważasz wyprawę rowerową w woj. mazowieckim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. mazowieckim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. mazowieckim warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w woj. mazowieckim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Korona Warszawy: Kopiec PW, Kopa Cwila, Kazurka, Szczęśliwice, Moczydło, Starówka Początek trasy: Piastów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,18 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 733 m

Suma zjazdów: 751 m Adr77 poleca tę trasę rowerzystom

Trasę rozpoczynamy na skrzyżowaniu Spacerowej i Bewederskiej. Kierujemy się ul. Gagarina do ul. Czerniakowskiej, którą przecinamy.

Jedziemy na wprost mijając Kopiec Powstania Warszawskiego po lewej stronie, następnie skręcamy w lewo ul. Grupy AK "Północ" i znów w lewo w Bartycką. Okrążamy tym samym cały kopiec.

Podjazd na Kopiec rozpoczynamy z parkingu vis a vis głównego wejścia na teren centrum handlowo-wystawowego "Bartycka".

Po dojechaniu do schodów prowadzących na szczyt zjeżdżamy z chodnika i podjeżdżamy dosyć wymagającą ścieżką wokół góry.

Z Kopca Powstania Warszawskiego (121 m.n.p.m.) zwanego także Górką na Bartyckiej lub Śmieciarą rozpościera się widok na całą Warszawę. Zjazd z Kopca proponuję ścieżką z lewej strony schodów. Po zjechaniu na ul. Bartycką kierujemy się do Czerniakowskiej, wzdłuż której podążamy ścieżką rowerową aż do Witosa, gdzie skręcamy w prawo i jedziemy prosto do Sikorskiego, później Doliną Służewiecką.

Podjazd na Kopę Cwila (118 m.n.p.m) rozpoczynamy chodnikiem. Na sam szczyt dostajemy się utwardzoną ścieżką. Zjazd chodnikiem wokół górki.

Kierujemy się teraz do al. KEN, wzdłuż której ścieżką rowerową podążamy aż do Belgradzkiej. Skręcamy w nią w prawo i jedziemy do końca. Później drogą gruntową, mijając kościół po prawej stronie, docieramy do podnóży kolejnej góry.

Podjazd na Wzgórze Trzech Szczytów (134 m.n.p.m.) zwane inaczej Kazurką, bądź Kazoorą rozpoczynamy od najniższego szczytu zostawiając po lewej największy w Warszawie dirt park. Potem kierujemy się na średni, by ostatecznie zdobyć najwyższy z trzech szczytów. Z samej góry mamy widok na cały Ursynów i Las Kabacki. Zjazd można zaliczyć bocznymi ścieżkami, bądź dla bardziej wprawnych riderów, trasą 4-crossową. Do kolejnej góry mamy ok. 11 km. Jedziemy do niej Pileckiego, Puławską, Rzymowskiego, Wołoską, Racławicką i Korotyńskiego.

Górka Szczęśliwicka (152 m.n.p.m) jest najwyższym szczytem Warszawy. Niestety na sam szczyt rowerem się nie dostaniemy. Najwyżej można wjechać na mniej więcej 134 m. Powyżej teren jest ogrodzony i dostępny tylko komercyjnie.

Po krótkim odpoczynku udajemy się w kierunku ul. Szczęśliwickiej, skręcamy następnie w lewo w Bitwy Warszawskiej 1920 r., która następnie przechodzi w aleję Prymasa Tysiąclecia.

Po dojechaniu do Górczewskiej skręcamy w lewo, mijamy stadion Olimpii i wjeżdżamy do Parku Moczydło. Przez park jedziemy aż do ul. Czorsztyńskiej i tam rozpoczynamy długi bardzo wymagający podjazd. Ostatni fragment do podjechania tylko przez najwytrwalszych.

W ten oto sposób docieramy na kolejny szczyt - Kopiec Moczydłowski (131 m.n.p.m). Zjazd na wschodnią stronę górki do al. Prymasa Tysiąclecia. Teraz jedziemy al. Prymasa, Obozową, Wawrzyszewską, Ostroroga, Tatarską, Powązkowską, Słonimskiego, przez Park Kusocińskiego i Traugutta, zjeżdżamy ul. Sanguszki, by ostatecznie podjechać na ostatnie wzniesienie na trasie - Skarpę Wiślaną (ok. 121 m.n.p.m.). Stąd piękny widok na praską stronę Warszawy, Wisłę i Park Fontann.

Ostatni fragment trasy to już droga powrotna: Kościelna, Freta, Piwna, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie. Na koniec najdłuższy zjazd na całej trasie ul. Belwederską.

🚲 Trasa rowerowa: Do Skansenu w Kuligowie Początek trasy: Łomianki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 93,36 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 268 m

Suma zjazdów: 301 m Fotoimpresje poleca tę trasę W Niedzielę korzystając z poprawy pogody wybraliśmy się do Skansenu w Kuligowie. Trasa dość łatwa nad Kanałkiem Żerańskim, potem do samego Kuligowa lokalnym asfaltem. Wracając wybraliśmy trochę inny wariant trasy żeby nie wracać cały czas dokładnie tą samą drogą mijając po drodze kilka miejsc pamięci. W terenie leśnym po ostatnich deszczach chwilami bardzo błotnisto, jednak dało się przejechać. Trochę nie potrzebnie wracaliśmy na kładkę w Nieporęcie, można skrócić drogę jadąc prosto na most. Wycieczkę zakończyliśmy przy przystanku tramwajowym gdyż z powodu remontu i zamknięciu dla pieszych i rowerów mostu Grota nie chciało nam się już nadkładać dodatkowych około piętnastu km przez miasto.

🚲 Trasa rowerowa: Legionowo -Zegrze - Legionowo Początek trasy: Łomianki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 631 m

Suma zjazdów: 628 m Dreys1 poleca tę trasę rowerzystom Trasa ta jest dla mnie odpoczynkiem po pracy, spokój i cisza na 80% trasy. Gorąco polecam chociaż raz się przejechać.

🚲 Trasa rowerowa: Marki- Legionowo- wały Wisły- Józefów Początek trasy: Zielonka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 61,77 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 304 m

Suma zjazdów: 306 m Rowerzystom trasę poleca Maciejkicior87 Start w Markach, skąd drogą 632 dojeżdżam do Legionowa. Droga ta jest bez pobocza, ale jadąc na tygodniu w godzinach przedpołudniowych minęło mnie parę samochodów. Przez Legionowo aż do Pałacu w Jabłonnie, wzdłuż dość ruchliwej drogi 61, prowadzi ścieżka rowerowa. Mijając Zespół Pałacowy wjeżdża się na wał Wisły. Początkowo- około 1 km., jedzie się gruntową ścieżką. Za tym odcinkiem, aż do mostu Grota- Roweckiego, ścieżka wyłożona jest kostką, bądź wylany jest asfalt. Za mostem Grota do Mostu Łazienkowskiego, prowadzi szlak słoneczny- utwardzona ścieżka gruntowa. A Od Mostu Łazienkowskiego do skrzyżowania z ulicą Trakt Lubelski jedzie się ścieżką rowerową z kostki. Niestety kończy się ona na tym skrzyżowaniu. I do Józefowa trzeba dojechać dość ruchliwymi głównymi ulicami. Koniec na stacji PKP w Józefowie.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Bitew Warszawskich Początek trasy: Ząbki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 91,8 km

Czas trwania wyprawy: 414620 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 2 464 m

Suma zjazdów: 2 489 m RowerowyAtlasPolski.pl poleca tę trasę

Szlak Bitew.. Rowerowych. Jest czerwony, a właściwie był, bo o rowerowym Szlaku Bitew Warszawskich już dawno wszyscy zapomnieli. Gdzieniegdzie można jeszcze znaleźć stare oznakowania, ale mogą one służyć jako pamiątka-symbol tego jak bardzo w Polsce brakuje planowania i utrzymania szlaków rowerowych. Mam świadomość, że Szlak Bitew Warszawskich jest jednym z setek przykładów w naszym kraju tego jak wykorzystujemy pieniądze, a potem je po prostu.. marnujemy. Dzisiaj trudno nawet znaleźć tego kto za owy szlak odpowiada.. a szkoda, bo jest bardzo ciekawy krajobrazowo i historycznie. Trudno też ustalić pewny przebieg tego szlaku. Najbardziej prawdopodobną trasę przedstawia na swojej stronie PTTK, ale już na początku jest zagwozdka. Szlak ma przebiegać przez Most Łazienkowski.. po którym do tej pory nie można było jeździć na rowerze. Specjalna kładka-ścieżka właśnie powstaje i będzie oddana do użytku za kilka miesięcy (lato 2017). Trudno zatem pojąć co mieli autorzy tego pomysłu na myśli..

Dla potrzeb tego opisu przyjąłem, że kładka już istnieje…

Podobnie jest z okolicami Trasy Siekierkowskiej. Kiedy powstawał szlak, trasa, a wzdłuż niej ścieżka, były dopiero w planach. Dzisiaj nie ma potrzeby przejazdu nieciekawym fragmentem Wawra. Lepiej skrócić ten przejazd i szybko wydostać się z miasta. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Nowego Dworu i jeszcze dalej. Początek trasy: Ożarów Mazowiecki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 78,67 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 281 m

Suma zjazdów: 234 m Trasę dla rowerzystów poleca Fotoimpresje

Trasa rowerowa z Warszawy w kierunku Nowego Dworu.

Po drodze pałac w Jabłonnej, pozostałości Cmentarza Mennonitów w Skierdach, Z powodu błota i zalanych łąk nie dotarliśmy do zapory w Dębem.

Drogi asfaltowe, szutrowe i polne.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Otwock Wielki i Czersk do Warki Początek trasy: Zielonka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 112,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 452 m

Suma zjazdów: 423 m Rowerzystom trasę poleca Maciejkicior87 Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kampinoski Szlak Rowerowy Początek trasy: Łomianki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 159,25 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 738 m

Suma zjazdów: 738 m Rowerzystom trasę poleca Rooxky

Pełny Kampinoski Szlak Rowerowy (144,5 km) + dojazd. Szlak przebiega na terenie i w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Na trasie znajdziecie leśne ścieżki, polne drogi, drogi bite i asfaltowe; te ostanie zawsze o małym natężeniu ruchu. Szlak jest łatwy do przejechania, a skalę trudności zawyża jedynie dystans do pokonania, gdy chcecie to zrobić za jednym razem. Tak zrobiłem ja, więc nie doradzę w kwestii ewentualnych noclegów. Na trasie Szlaku słynnych kampinoskich piachów jest naprawdę niewiele - kilka, może kilkanaście minut zmagań na kilka dobrych godzin wycieczki. To zależy zapewne od pory roku i pogody, ale ja przejechałem tę trasę dwukrotnie, za każdym razem w piękną i suchą pogodę mimo początku października, więc obecność piachu sprawdziłem empirycznie.

Niestety - jak bywa na wielu szlakach rowerowych w całej Polsce - nie wszędzie można liczyć na porządne oznakowanie. Zwłaszcza w zachodniej części Szlaku (gdzie zapewne rowerzyści, zwłaszcza ci ze stolicy, docierają najrzadziej, a Szlak mało lub wcale nie uczęszczany), oznakowanie miejscami jest mizerne lub natknąć się na nie nie sposób. Wymieniam 3 takie miejsca w moich waypointach.

Podany czas przejazdu to (jak to w Traseo) czas wycieczki łącznie z postojami. Jeśli odliczyć posiłki, odpoczynki, zwiedzanie (niewiele w moim przypadku) i robienie zdjęć, w ruchu przebywałem 8 h i 47 min. przy średniej 18km/h. To istotna informacja dla każdego, kto zechce zaliczyć KSR jednorazowo. Na pewno trzeba zarezerwować 10 godzin; ja pokonując Szlak w październiku wyjechałem za późno, bo przed 9-tą rano i do końca Szlaku dojeżdżałem o zmroku z duszą na ramieniu, że przeoczę oznakowanie. Do domu zostało mi jeszcze kilka kilometrów i te przejechałem już po zmroku, całe szczęście w świetle lamp miasta. Tak czy owak - WARTO! Zadowolenie z zaliczenia KSR za jednym zamachem - bezcenne! Link do strony KSR: Nawiguj

Naszą wycieczkę rozpoczynamy przy moście Poniatowskiego, na 511 km Wisły po lewobrzeżnej stronie Warszawy.

Od mostu do Centrum Nauki Kopernik prowadzi nas ścieżka rowerowa, która niestety od tego momentu aż do mostu Śląsko-Dąbrowskiego jest jeszcze w trakcie budowy (czerwiec 2017).

Od mostu Śląsko-Dąbrowskiego jedziemy już asfaltową ścieżką rowerową wzdłuż Wybrzeża Gdańskiego aż do mostu (Północnego) M.Curie-Skłodowskiej. Tu przekraczamy Wisłę (522 km) i zjeżdżamy na ścieżkę pieszo-rowerową, która na odcinku od mostu M.Curie-Skłodowskiej do mostu Grota-Roweckiego wyłożona jest kostką Bauma. Po drodze przejeżdżamy nad Kanałem Żerańskim nowo otwartą kładką. Od mostu Grota-Roweckiego w kierunku południowym ścieżka (Szlak Golędzinowski) staje się drogą bitą poprowadzoną wśród drzew i krzewów tuż przy prawym brzegu Wisły. Wycieczkę kończymy przy moście Poniatowskiego.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Ząbek

🚲 Trasa rowerowa: Tędy i owędy do Swędowa Początek trasy: Grójec

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 069 m

Suma zjazdów: 1 038 m Gordi2008 poleca tę trasę rowerzystom Trasa do Swędowa bardzo przyjemna i dosyć łatwa .

Nawiguj

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową? Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe. Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne.

Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę! Co zabrać na wyprawę rowerową? W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę. Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary

Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie. Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).