Wycieczki rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie w weekend 8 - 9 czerwca? Sprawdź proponowane szlaki

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. mazowieckim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy pomysły na trasy rowerowe. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. mazowieckim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. mazowieckim warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. mazowieckim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 czerwca w woj. mazowieckim ma być od 19°C do 27°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 czerwca w woj. mazowieckim ma być od 19°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 5% do 37%. 🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek. Początek trasy: Garwolin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,07 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 1 214 m

Suma zjazdów: 1 220 m Trasę dla rowerzystów poleca Sowa.jakub1

Trasa o długości ok. 48 km na południowy zachód od Białej Podlaskiej. Szlak urozmaicony krajobrazowo, jedziemy przez lasy, pola, łąki, wzdłuż rzeczki Rudka i jej dopływów. Pokonujemy kilka mostków na nich.

Po drodze zobaczymy kilkanaście drewnianych krzyży z różnych epok oraz przydrożne kapliczki w tym słynne Nepomuki. W Witorożu piękna modrzewiowa dawna cerkiewka unicka z 1739 r. oraz drewniana chata kryta strzechą (ruina). W Leszczance groby powstańców AK oddziału "Zenona". W Lesie Grabarka groby pomordowanych mieszkańców Białej Podlaskiej i okolic przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. Drogi pół na pół asfalt i grunt. W niektórych fragmentach dość grząski piach lub podmokły teren.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Garwolina

🚲 Trasa rowerowa: Z Kazimierza do Wojciechowa i Nałęczowa Początek trasy: Nowe Miasto nad Pilicą

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,38 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 348 m

Suma zjazdów: 1 314 m KazimierzDolny poleca tę trasę rowerzystom

Malownicza i długa trasa do zaplanowania na cały dzień. Czas samego przejazdu to ponad 4 godziny a po drodze jest co oglądać. Z Rynku ruszamy ul. Nadrzeczną i Kwaskową Górą, by wąwozem o ten samej nazwie dotrzeć do Jeziorszczyzny. Po drodze mijamy Kolonię Rzeczycę, gdzie skręcamy w lewo w kierunku wsi Grabówki i Stanisławka. Stamtąd wąwozem Lipinki zjeżdżamy do Wąwolnicy gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej, ściągające tysiące pielgrzymów z całej Polski. z Wąwolnicy malowniczymi polnymi drogami przez Stary Gaj docieramy do Wojciechowa - mekki polskich kowali. Z Wojciechowa przez Nowy Gaj dojeżdżamy do Nałęczowa, gdzie po długiej trasie odpocząć można w pięknym Parku Zdrojowym. Z Nałeczowa do Kazimierza jedziemy mało ruchliwą drogą biegnącą przez Zarzekę i Bartłomiejowice do Rąblowa. Reczyca i Skowieszynek już tylko te dwie miejscowości dzielą nas od powrotu do Kazimierza.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Nadbużański Park Krajobrazowy Początek trasy: Tłuszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 171,46 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podjazdów: 194 m

Suma zjazdów: 194 m Dominkom poleca tę trasę rowerzystom Trasa rowerowa na trzy dni z Łochowa dokąd jest dobry dojazd koleją. Można ją zmodyfikować do dwóch dni lub jednodniowej wycieczki wkoło Kosowa Lackiego. Obejmuje ona fragment Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego jak i jego otulinę.

Dlaczego warto tam pojechać wg mnie: Naturalne, mało przekształcone środowisko przyrodnicze (łąki i jeziorka śródleśne). Piękne krajobrazy. Ciekawe zabytki historyczne. Miejsca historyczne, pomniki pamięci narodowej Stara zabudowa we wsiach. Tradycyjny transport konny i piękne konie na pastwiskach Życzliwi i pogodni ludzie na trasie. Urozmaicone drogi i dróżki rowerowe (od szosy asfaltowej poprzez bruk, żwir i płyty betonowe do kopnego piachu. Lasy w których można zabłądzić. Różnorodność noclegów (szkoła, agroturystyka, biwaki)

11............................................................Dalej już nie wymieniam chyba wystarczy. Jedynie troszkę było problemów z jedzeniem.

W Łochowie polecam smaczną pizzerię blisko dworca, W Kosowie jest bar, w Sterdyni restauracja ale z przerwą w porze obiadowej. Sklepy są dobrze zaopatrzone i były tam pyszne śliwki i gruszki. Pieczywo równie pyszne z lokalnych piekarni

Uważam ten rejon za jeden z ciekawszych w Polsce i trzeba tam pojechać zanim nie obejmie jego tzw. program innowacyjnej gospodarki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Otwock Wielki i Czersk do Warki Początek trasy: Zielonka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 112,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 452 m

Suma zjazdów: 423 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Maciejkicior87 Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zielonki

🚲 Trasa rowerowa: Z dala od zgiełku, podbialskie skarby. Początek trasy: Garwolin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,33 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 209 m

Suma podjazdów: 1 413 m

Suma zjazdów: 1 248 m Trasę dla rowerzystów poleca Sowa.jakub1 Tym razem wycieczka krajoznawcza na północny zachód od Białej Podlaskiej. Tematem przewodnim trasy była ucieczka od zgiełku, samochodów, asfaltu, a rozkoszowanie się ciszą, spokojem, przyrodą i bogatym podlaskim krajobrazem. Trasa dedykowana jest dla osób szukających trochę wytchnienia, poznania ciekawych, często zapomnianych dróg i ucieczki gdzie się da od schematu, podróżowania tymi samymi drogami.

Dystans trasy to ok. 50 km. Na trasie zobaczyć można m.in. dolinę rzeki Klukówki, zalew w Witulinie, Rezerwat Przyrody "Chmielinne", Sanktuarium Maryjne w Leśnej Podlaskiej, dawna cerkiew unicka w Witulinie, dworki w Ludwinowie (trudno zobaczyć, własność prywatna) i Terebeli oraz piękną zabudową drewnianą mijanych wiosek, sporo krzyży przydrożnych i kilka kapliczek.

Uwaga ! Pętla po rezerwacie "Chmielinne" tylko dla wytrawnych rowerzystów, momentami bardzo podmokła droga, grząskie błoto, trudny wyjazd z powrotem na szosę, trzeba momentami prowadzić rower Dla osób, które nie chcą próbować swoich sił, proszę udać się od razu w kierunku Ludwinowa. Pogoda dziś była wyborna znów, słonecznie, a temperatura wręcz idealna.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Garwolina

🚲 Trasa rowerowa: Warszawa-Toruń Wiślana Trasa Rowerowa Początek trasy: Zielonka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 246,76 km

Czas trwania wyprawy: 52 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 967 m

Suma zjazdów: 2 045 m Rower poleca tę trasę rowerzystom Ta trasa to czwarty etap naszej wycieczki od źródeł do ujścia Wisły. Taki nasz pomysł na majówkę dla czterdziestolatków bez pośpiechu i w zgodzie z naturą. Poruszaliśmy się wyznaczonymi szlakami rowerowymi, w Warszawie Szlakiem Wisły i dalej Kampinoskim Szlakiem Rowerowym oraz drogą nr 575 od miejscowości Piaski Duchowne do Ład. Nocleg w Ładach bez wcześniejszej rezerwacji znajdują się tam 3 gospodarstwa agroturystyczne. W Warszawie zaczęliśmy od dworca Warszawa Wschodnia tam dojechaliśmy pociągiem z Częstochowy. Po drodze odwiedziliśmy Stare Miasto i udaliśmy się w stronę Kampinosu. Najładniejszy odcinek tego dnia prowadził przez Rezerwat Przyrody Rybitew. Na tym odcinku ścieżki rowerowe przyjazne, szlaki leśne przejezdne dla rowerów drogi o małym natężeniu ruchu, należy jednak pamiętać ,że jechaliśmy w święto. To był pierwszy dzień naszej wycieczki Warszawa-Toruń.

Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy w Ładach Szlakiem Wisły. Na odcinku Łady-Dobrzyków szlak prowadzi nas przy wale przeciwpowodziowym na który warto co jakiś czas wejść i popatrzeć na Wisłę. Od miejscowości Łąck jechaliśmy szlakiem VeloMazovia jest to sieć szlaków rowerowych w województwie mazowieckim opracowana przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze. W okolicach Telążni Leśnej pojechaliśmy w kierunku miejscowości Zuzałka i dalej Wiślaną Trasą Rowerową do Włocławka.

Trzeci dzień rozpoczęliśmy na tamie we Włocławku, na tym odcinku wytyczono i oznakowano już Wiślaną Trasę Rowerową. Prowadzi ona po bardzo dobrych drogach ,ścieżkach i szlakach. Tego dnia trasa prowadziła nas przez Ciechocinek gdzie warto zobaczyć Tężnie. Toruń niestety zobaczyliśmy tylko na drugim brzegu Wisły ponieważ musieliśmy zdążyć na pociąg do Częstochowy. Nadrobimy to w przyszłym roku rozpoczynając w Toruniu piąty etap Toruń-Gdańsk.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zielonki

🚲 Trasa rowerowa: Świnia Góra nowy szlak Początek trasy: Skaryszew

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,95 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 173 m

Suma podjazdów: 1 441 m

Suma zjazdów: 1 455 m Rowerzystom trasę poleca Jedrula77

Skarżysko - Kilińskiego - Rezerwat Dalejów - Świnia Góra - Kopcie - Suchedniów - Skarżysko ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pętla spacerowa Początek trasy: Serock

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 69,62 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 329 m

Suma zjazdów: 327 m Trasę dla rowerzystów poleca Fotoimpresje Wyjazd ze wsi Cieńsza do Pułtuska, krótka wizyta w Domu Polonii i dalej w trasę w kierunku wsi Obryte przez popławy. Prze Obrytem skręcamy w lewo w kierunku wsi Zambski Koscielne i odwiedzamy cmentarz na którym pochowani są Polscy Żołnierze polegli w 1939 roku. Wracamy ta sama drogą i znów skręcamy w lewo w kierunku Obrytego. Dalej przez Rząśnik, Wolę MystkowskąWypychy w kierunku Drwał i powrót do Cieńszy. Droga cały czas lokalna, asfaltowa z nie wielkim ruchem samochodowym...

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Majątek Howieny Początek trasy: Ostrów Mazowiecka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 166,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 1 040 m

Suma zjazdów: 1 036 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof Ładna pogoda, Boże Ciało co tu robić? Może by tak odwiedzić agroturystykę o nazwie Majątek Howieny, który znajduje się w pobliżu Białegostoku. Trochę kluczyliśmy, ale mogliśmy pooglądać fajne krajobrazy. Jeśli nie byliście w okolicach Kurowa i Waniewa to koniecznie, koniecznie odwiedźcie je. W Łapach też jest kilka miejsc wartych zobaczenia, które odłożyliśmy na drogę po powrotną. Niestety wybraliśmy trochę inna trasę i w związku z tym Łapy zostaną na następną wyprawę.

Majątek Howieny, miejsce ciekawe. Mini zoo, kilka karczm. Ogólnie teren typowo rekreacyjny do spędzania czasu na świeżym powietrzu przez mieszczuchów :). Wiatrak, trochę wiejskich akcentów i kilkanaście starych samochodów. Niestety gospodarze życzą sobie po 10 zł za wejście na teren.

Droga powrotna trasą Białystok - Wysokie Mazowieckie. Przy święcie ruch był umiarkowany więc można było bezpiecznie przemknąć do Sokół a tam już przez Kalinowo i Jabłonkę do domku. Nawierzchnia ogólnie bardzo dobra. Jedynie od wsi Pomigacze do samego Majątku trzeba przejechać szutrową drogą ok 800m. czyli 4,5/6

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Ostrowi Mazowieckiej

🚲 Trasa rowerowa: Góry świętokrzyskie - Dookoła Klonowa Początek trasy: Iłża

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,02 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz.

Przewyższenia: 174 m

Suma podjazdów: 367 m

Suma zjazdów: 368 m Rowerzystom trasę poleca Aleszprycha.pl Trasa dookoła Klonowa to ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią jazdę szutrami i lasami. Trasa zaczyna się i kończy we wsi Klonów. To jedyne i wyjątkowe miejsce na trasie skąd można podziwiać całe Pasmo Łysogór, od Łysej Góry znanej z legendy o sabatach czarownic, przez Łysicę, najwyższy szczyt Gór świętokrzyskich, po zachodni kraniec pasma - góry Wymyśloną i Radostową. Pozostała część prowadzi wspaniałymi lasami Pasma Klonowskiego, również Świętokrzyskim Parkiem Narodowym.

Trasa na pętli o długości 17 km. Przewyższenia 407 m. Nawierzchnia asfalt 8 km, szutry 9 km. Atrakcje na trasie: Klonów - punkt widokowy na całe Pasmo Łysogór, pomnik przyrody nieożywionej "Bukowa Góra" na terenie Świętokrzyskiego Parku narodowego, leżący na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym.

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży.

Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Atrakcje, które warto zwiedzić na Mazowszu

Raczej nizinne Mazowsze świetnie nada się na rowerową wycieczkę dla początkujących, którzy przy okazji chcą zwiedzić piękne zakątki Polski. Pełna zabytków i niesamowitych atrakcji Warszawa to tylko ułamek tego, co czeka na was w woj. mazowieckim. Tego typu wyprawom z pewnością sprzyja obecność Kampinoskiego Parku Narodowego, a różnorodne szlaki tematyczne przybliżą uczestnikom wycieczki historię regionu – najciekawsze to m.in. Szlak Książąt Mazowieckich, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, Muzeum Walk i Męczeństwa w Treblince oraz słynna Twierdza Modlin. Na szczęście, do zwiedzenia pięknych miast regionu (m.in. Płocka, Żyrardowa, Radomia czy Grodziska Mazowieckiego) wystarczy rower i tamtejsze ścieżki rowerowe. Podczas pobytu w woj. mazowieckim koniecznie zajrzyjcie też do Żelazowej Woli i innych obiektach w Warszawie, Brochowie i Sannikach, związanych z życiem Fryderyka Chopina.