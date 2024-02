Wyniki losowań Totalizatora Sportowego 11.02.2024, godz. 22:00. Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Ekstra Pensja, Ekstra Premia

W zakładach Multi Multi wylosowano

W zakładach Mini Lotto wylosowano

W zakładach Kaskada wylosowano

W zakładach Ekstra Pensja wylosowano

W zakładach Ekstra Premia wylosowano

Zakład został zawarty metodą chybił trafił w punkcie LOTTO przy ul. Jutrzenki 156 w Warszawie (E.Leclerc). Śmiało można powiedzieć, że to szczęśliwa kolektura! Pod tym adresem padła już równie wysoka suma – we wrześniu 2019 roku odnotowano tam wygraną III stopnia (5+0) w Eurojackpot w wysokości równo 1 249 900 zł! Warto też dodać, że wczorajsza Ekstra Pensja to także już 29. wygrana w tej grze w stolicy.

Przypominamy, że Ekstra Pensja to wypłata na lata. Gracze typują 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Główna wygrana to 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat, a stawkę można zwiększać. Dzięki temu główna wygrana może wynieść nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ponadto dopłacając złotówkę do zakładu, można zagrać o Ekstra Premię, czyli 100 000 zł wypłacane od razu.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl!

Źródło: totalizator.pl