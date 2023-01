Wyniki losowania Kaskady - 29.11 z godz. 14:00 i 21:50. Czy wczoraj padło na obstawione przez Ciebie numery?

Wyniki Kaskady z wczoraj (29.11.2022) z godz. 14:00

Pewnie grasz, aby wygrać? Jeśli tak, to na pewno będą interesowały cię wynikiKaskady z wczoraj. Czy kupując los na loterii, wyobrażasz sobie, co zrobisz z wygraną? Nawet, jeśli nie wiesz jeszcze, na co mógłbyś wydać wygraną z wczorajszegolosowania Kaskady, na pewno szybko wpadniesz na dobry pomysł,jeśli okaże się, że los był dla ciebie łaskawy. Sprawdź wyniki wczorajszego losowania Kaskady (29.11.2022) z godz. 14:00:

1

2

3

4

6

9

11

13

15

16

18

23

Wyniki losowania Kaskady z wczoraj (29.11.2022, godz. 21:50)

Jeśli coś nie poszło po twojej myśli podczas pierwszego wczorajszego losowania, nic straconego. Wczoraj wieczorem (29.11.2022) odbyło się drugie losowanie Kaskady, w którym również miałeś szansę na wygraną. Jakie liczby wylosowano w Kaskadzie wczoraj o godz. 21:50? Przekonaj się: