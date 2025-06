Zbigniew Ziobro nie stawił się przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Będzie wniosek do sądu o karę grzywny Marcin Koziestański

B. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie stawił się w czwartek na przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Była to siódma próba jego przesłuchania. Komisja skieruje do sądu wniosek o ukaranie go grzywną; kolejny termin przesłuchania wyznaczono na 27 czerwca.