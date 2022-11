Zdumiewające słowa w "Dzień dobry TVN". W sieci zawrzało

Kaczyński o późnych ciążach Polek i nadużywaniu alkoholu

Podczas swojego wystąpienia w Ełku prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił m.in. o starzejącym się społeczeństwie i najniższym od lat wskaźniku urodzeń w naszym kraju.

Jak podkreślił, jeżeli „na przykład utrzyma się taki stan”, że kobiety do 25. roku życia piją tyle samo co ich rówieśnicy, to „dzieci nie będzie”. Prezes PiS dodał, że „mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat, a kobieta tylko dwa”.