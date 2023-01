"Zdycham od szesnastu dni". Ewa Szykulska tragicznie znosi skutki choroby. Aktorce doskwiera też samotność

Z aktorką rozmawiał "Super Express". W wywiadzie Ewa Szykulska żali się na swój nie najlepszy stan zdrowia w ostatnim czasie. Kobieta zmaga się z chorobą, której skutki są dla niej bardzo nieprzyjemne.

Jak zdradziła później, zmaga się z ona grypą, przeciwko której dodatkowo była niedawno szczepiona. Mimo tego, wirus nie oszczędził jednak zasłużonej dla polskiego kina artystki.

Najzwyklejsza grypa, na którą byłam we wrześniu szczepiona. Robię wszystko, co mogę, żeby znaleźć czas dla siebie i pomyśleć chociaż przez godzinę dziennie o swojej psychice i stanie zdrowia. O tym, co przede mną i za mną - zdradziła.