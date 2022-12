Znakomity Żyła i Kubacki! Relacja na żywo z konkursu w Oberstdorfie Zbigniew Czyż

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z 71. Turnieju Czterech Skoczni. Dziś pierwszy konkurs w Oberstdorfie. Po pierwszej serii prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud z notą 151,5 pkt. Drugi jest Piotr Żyła. Po skoku na odległość 132,5 metra uzyskał notę 146,9 pkt. Trzecie miejsce zajmuje Dawid Kubacki 145,9 pkt., szósty jest Kamil Stoch. Do drugiej serii zakwalifikował się jeszcze Paweł Wąsek. Do finałowej trzydziestki nie zdołali awansować Stefan Hula 48. miejsce i Jan Habdas 49.