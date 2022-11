Znamy przyczynę śmierci Karoliny Sztafy. Uczestniczka "Big Brothera" ciężko chorowała

Informację o śmierci Karoliny Sztafy przekazała Anna Klimpel, która również brała udział w programie "Big Brother".

"Dzisiaj w nocy odeszła nasza koleżanka Karolina Sztafa. Z całego serca współczuję jej bliskim i rodzinie. Spoczywaj w spokoju, Karola. Całe życie, że zdążyłaś odpuścić przeszłość i brałaś od życia jak najwięcej tu i teraz. Na pewno byłaś cudowną mamą. R.I.P. (...) Z pewnością chciałaby, aby każdy ją zapamiętał uśmiechniętą i z makijażem. Lubiła świecić i przyciągać uwagę" – napisała w relacji na Instagramie.

Zmarła stała się znana, kiedy w 2019 roku wzięła udział w drugiej edycji wznowionego po długiej przerwie reality show "Big Brother". Razem z mężem miała dwie córki. To on był dla niej wsparciem, gdy trafiła do domu Wielkiego Brata i musiał zająć się dziećmi.