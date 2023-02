Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 1.02.2023. Co słychać na Facebooku?

🎁 TYLKO DO 3 LUTEGO możesz odebrać swoją nagrodę ze "zdrapki", którą otrzymałeś po zakupie karnetu na #GKM2023 w siedzibie naszego klubu! Zapraszamy do sekretariatu GKM Grudziądz S.A. przy ul. Hallera 4 do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.