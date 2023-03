Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 14.03.2023. Co słychać na Facebooku?

Start sezonu 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ coraz bliżej! 😃 Tym samym w gronie sponsorów Włókniarza witamy firmę SKUP ZŁOMU Metaller 🤝 Metaller to marka należąca do firmy Prevla Group, która powstała w roku 2017. Nasza działalność zajmuje się handlem złomem metali kolorowych oraz stali 👍 Siedziba firmy znajduje się w Częstochowie, przy ul. Kiedrzyńskiej 40. Posiadamy duży plac oraz magazyn do składowania wszelkiego rodzaju złomu. Dzięki środkom przystosowanym do przewozu ciężkich materiałów, załadunek i rozładunek towaru przebiega bardzo sprawnie. Nasza oferta jest skierowana do klientów indywidualnych. Skupujemy również towar od firm z branży ⤵️ 🌎 https://www.metaller.pl/ __ #ZuzlowaCzestochowa