Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 15.11.2022. Co słychać na Facebooku?

Dziś ostatni dzień okna transferowego. Oto Betard Sparta Wrocław 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣❗️– zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek w PGE Ekstralidze. #ToJestSparta #WTS Maciej Janowski (ur. 1991) - kontrakt do 2023 Tai Woffinden (ur. 1990) - kontrakt do 2024 Artem Laguta (ur. 1990) - kontrakt do 2024 Daniel Bewley (ur. 1999) - kontrakt do 2024 Piotr Pawlicki (ur. 1994) - kontrakt do 2023 Bartłomiej Kowalski (ur. 2002) - kontrakt do 2023 Mateusz Panicz (ur. 2004) - kontrakt do 2025 * Michał Curzytek (ur. 2002) - kontrakt warszawski Bartosz Curzytek (ur. 2003) - kontrakt warszawski