Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 16.12.2022. Co słychać na Facebooku?

🎟 Chcesz zachować swoje miejsce na stadionie? PRZEDŁUŻ SWÓJ KARNET na #GKM2023! Przypominamy, że w tym roku jest to możliwe tylko do 31 grudnia!💥 Po tym terminie wszystkie niezarezerwowane miejsca trafią do ogólnodostępnej sprzedaży. 👉 www.BILETYnaGKM.pl 👉 Sekretariat GKM Grudziądz S.A. (ul. Hallera 4, poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00) Szczegóły:⤵️ https://www.gkm.grudziadz.net/2022/12/12/przedluz-karnet-do-konca-grudnia-trwa-sprzedaz-calorocznych-wejsciowek-na-gkm2023/