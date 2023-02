Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 21.02.2023. Co słychać na Facebooku?

Silcare sponsorem castingu do grupy Stal Girls 🥰 Jak kibicować, to swoim, jak tworzyć, to lokalnie. Silcare, tak jak Stal, pochodzi z Gorzowa. Od lat tworzymy kosmetyki i lakiery do paznokci, które później rozświetlają dłonie lubuskich (i nie tylko!) dziewczyn. W naszych zakładach powstają hybrydy, tipsy, żele, wszystko, co tylko możecie znaleźć w damskich kosmetyczkach, salonach piękności i drogeriach. Nasze produkty powstają w Gorzowie! Przy okazji wspierania naszej gorzowskiej, sportowej dumy, chcemy również podarować przepięknym Stalgirls nieco kosmetyków produkcji Silcare. Sprawimy, że będą wyglądały jeszcze lepiej (o ile to możliwe)! Jeśli więc na następnych meczach zobaczycie, że żółto-niebieskie barwy na ich paznokciach będą mienić się nieco bardziej, to wiecie, czyja to zasługa! Silcare zostaje sponsorem castingu do grupy StalGirls bo wiemy, że warto wspierać swoich. Dlatego trzymamy kciuki za naszych żużlowców i widzimy się na #Jancarzu! Casting otwarty do grupy Stal Girl już 2️⃣4️⃣ lutego w godz. 15.30 - 18.30 w NoVa Park - dawny Sklep Stali Gorzów 😉 #STALeRAZEM