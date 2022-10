Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 21.10.2022. Co słychać na Facebooku?

📺 DOŁĄCZ DO #EkstraligaTV!💥 Rozpoczął się nabór uzupełniający do redakcji EkstraligaTV przed sezonem 2023 PGE Ekstraligi. Osoby aktywne w social mediach, chcące zobaczyć żużel z nieco innej strony, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 14 listopada. Speedway Ekstraliga poszukuje przede wszystkim osób, które posiadają swoje profile na portalach Instagram, Facebook oraz Twitter, ale także kibiców chcących włączyć się w projekt w zakresie realizacji wideo (nie jest wymagany własny sprzęt). Zachęcamy osoby z Grudziądza do zapoznania się ze szczegółami i zgłoszenia się do tego projektu! Szczegóły:⤵️ https://speedwayekstraliga.pl/nabor-do-redakcji-ekstraligatv-na-sezon-2023/