Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 26.02.2023. Co słychać na Facebooku?

Witamy na naszym pokładzie Centrum terapii hiperbarycznej - Anmed 🤝 Tlenoterapia hiperbaryczna to bezbolesna i nieinwazyjna metoda leczenia wielu ostrych i przewlekłych schorzeń polegająca na dostarczaniu czystego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem do komórek ciała. Komora hiperbaryczna to urządzenie, w którym panuje ciśnienie wyższe od atmosferycznego, a osoba znajdująca się wewnątrz oddycha 100% tlenem. Tlen dostarczany do organizmu z łatwością przenika do krwiobiegu i płynów fizjologicznych, a zwiększone ciśnienie umożliwia dotlenienie również źle ukrwionych rejonów takich jak: rany, ogniska udarowe czy stany zapalne 💚 🌎 https://komorahiperbaryczna.net/ __ #ZuzlowaCzestochowa