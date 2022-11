Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 26.11.2022. Co słychać na Facebooku?

W tym roku przypada trzecia rocznica śmierci tragicznie zmarłego Tomasza Skrzypka i narodziła się w nas idea upamiętnienia jego osoby oraz jego zaangażowania w rozwój sportów walki w naszym kraju. Polski Związek Kickboxingu, współpracownicy, zawodnicy, trenerzy oraz przyjaciele Tomasza Skrzypka wyszli z inicjatywą zorganizowania memoriału właśnie pod jego imieniem. Już 26 listopada od godz 17:00 w hali sportowej WKS przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu odbędzie się pierwsza edycja Memoriału im. Tomasza Skrzypka, którego wyniki będą uznawane w rankingu Polski Związek Kickboxingu 🤜🤛 W programie zawodów znajdziemy 10 pojedynków. Oprócz walk kickboxerskich w formule zawodowej i proam znajdziemy również pokazowe pojedynki bokserskie oraz judo 🥊🥋 Ciekawym elementem będzie również pokazowa walka paraboksu, czyli boksu na wózkach inwalidzkich, która będzie jedną z pierwszych takich walk w Polsce, a na pewno pierwszy raz odbędzie się we Wrocławiu Na kibiców poza dużą dawką sportu, czekać będa występy dziewczyn z BASE Cheerleaders oraz animacje dla najmłodszych wojowników na ringu bocznym. Zapewniamy dużo dobrej sportowej zabawy, w tym możliwość zakupu przekąsek oraz piwa stadionowego 🤸‍♀️🌭🍻 Bilety w cenie 75 złotych będą do zakupu w kasach przed samym wydarzeniem. Honorowy Patronat nad imprezą objęli: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego 🤝 ⚠️ 👉 Memoriał im. Tomasza Skrzypka 🏟 Hala sportowa, ul. Racławicka 62, Wrocław 🗓 26 listopada 2022 🕔 17:00 Bilety 🎫: Bilet ulgowy 5️⃣️0️⃣ zł 🔥 Bilet normalny 7️⃣5️⃣️ zł 🔥 dzieci do lat 6 darmowy wstęp ️zł 🔥 ➡️ https://fighterwroclaw.sprtg.pl/tickets oraz w kasie przed turniejem