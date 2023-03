Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 3.03.2023. Co słychać na Facebooku?

Maszoński Logistic #STALeRAZEM ze Stalą Gorzów 💛💙 Dziękujemy za zaufanie 🤝 🚛 Maszoński Logistic - specjaliści od transportu, logistyki i sportowych przeżyć. Firma od lat należy nie tylko do grona sponsorów Stali Gorzów, ale także do grona wiernych kibiców drużyny. Choć różnią nas pojazdy, które są dla nas całym światem, to łączy nas to samo podejście do sportu, zasad fair play i miłość do żużla. Spółka jest liderem i specjalistą w branży przewozów objętościowych. Sukcesywnie rozwija swoją flotę, która obecnie liczy ponad 420 nowoczesnych pojazdów. Stale inwestuje nie tylko we flotę i systemy IT, ale także w bazy transportowe czy też zaplecze magazynowe. Nad tym wszystkim opiekę sprawuje doświadczony i zaangażowany zespół ponad 800 pracowników, nakierowany na wspólne osiąganie celów. To właśnie takie działanie pozwoliło firmie zdobyć pozycję jednego z liderów branży TSL na rynku europejskim. Maszoński Logistic Sp. z o.o. Sp.k. ⤵️ ul. Lipowa 36 PL 69-200 Sulęcin ☎️: +48 95 755 0098 📧: [email protected] 🌐: https://www.maszonski.pl/pl